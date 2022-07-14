В Самаре завершили монтаж балок пролетного строения путепровода на развязке улиц Ново-Садовой и Советской Армии

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В Самаре, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершился самый сложный этап строительства двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Сегодня, 14 июля 2022 года мостовики уложили последнюю, 288-ю балку пролетного строения путепровода.

Напомним, первую балку пролета будущего путепровода, протяженность которого составляет 575 метров, на строительную площадку доставили 15 декабря прошлого года. За 7 месяцев напряженной работы строители полностью завершили монтаж балок и приступили к подготовке устройства конструктивных слоев дорожной одежды.

«Колоссальный объем работ в плане бурения свай, монтажа подпорных стен, опалубки, бетонирования, армирования. Сейчас на данном объекте идут работы по устройству выравнивающих слоев - по устройству межбалочных швов - только межбалочных швов на данном объекте порядка 10 тыс метров. То есть 10 км нужно залить межбалочных швов, нами уже выполнено более 70% от общего объема по данному виду работ», - рассказал Роман Веденин, начальник участка подрядной организации.

Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Протяженность путепровода составит 575 м. Количество полос движения — шесть, по три полосы в каждом направлении.

По контракту, справиться с этой сложной задачей строители должны в течение трех лет, до конца 2023 года. Но уже к концу 2022 года планируют открыть рабочее движение транспорта по путепроводу, основному ходу улицы Ново-Садовой.

«Самое главное подняли такую вот махину для города. Освободим трассу, чтобы пробок меньше было», - поделился Виктор Панферов, крановщик, который установил все 288, весивших более 50 тонн балок.

Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков, из спальных районов в центральную часть города Самары, стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Новый инфраструктурный объект позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть в этом районе региональной столицы.

Вести строительство капиталоемких объектов с опережением сроков стало возможным благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета. Только в прошлом году, самарскому региону выделили 4 млрд 700 млн рублей в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Такую мощную поддержку на федеральном уровне Самарской области удалось получить благодаря Губернатору Дмитрию Азарову.

Фото: пресс-служба облправительства