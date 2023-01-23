В Самаре застроят высотками квартал за Безымянским рынком

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В Самаре вышла на новый этап программа комплексного развития территорий. Под высотную застройку решили отдать участок в Промышленном районе.

Речь идет о квартале площадью 7,28 га в границах улиц Вольской, Свободы, Воронежской и переулка Юрия Павлова. Эта территория находится через дорогу от Безымянского рынка.

Всего на участке расположено 19 многоквартирных домов, большинство из которых были построены еще в годы Великой Отечественной войны. Только семь зданий признаны аварийными, но под расселение и снос попадут все 19.

Кроме того, на участке снесут все гаражи. Под вопросом судьба нежилого здания офиса с магазином строительных материалов.

— На освободившемся участке будет разрешено строить жилые дома высотой до 97,5 метра с количеством парковочных мест 1 на каждые 80 кв. м жилой площади. Максимальный процент застройки — 99%, — говорится в приложениях к постановлению мэрии о комплексном развитии, пишет 63.ру.