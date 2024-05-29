В Самаре застройщику снова не разрешили возвести высотки на улице Буянова

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Власти Самары не стали менять Правила застройки и землепользования и разрешать строительство высоток в границах исторического поселения. Получившая одобрение на возведение многоэтажек в 2023 году компания «Династия» в мае 2024 года получила от властей отказ.

Дома планировалось возвести на улице Буянова на участке площадью 5131 кв. м в Ленинском районе.

Поясняя свое решение, власти разъяснили, что право на застройку данной территории получают только те, кто достраивает дома для обманутых дольщиков. А данный участок, по словам чиновников, этим критериям не соответствует, пишет СитиТраффик.

Ранее против такой застройки выступали и жители. Во время слушаний в июле 2022 года они заявляли, что указанный квартал находится в границах исторического поселения, где разрешено строительство 6 этажных домов, тогда как компания хочет возвести 10-этажные здания.

В апреле 2023 года на основании этого решения компания «Династия» получила отказ, однако в августе 2023 года выдача разрешения все же была поддержана городскими властями. Теперь же в нем снова отказано.