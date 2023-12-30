В Самаре запретили строить высотку без парковок на улице Стара-Загора

89

В горадминистрации вышло постановление, согласно которому застройщику отказано в строительстве новой высотки в Кировском районе из-за недостаточного количества парковочных мест.

Согласно проекту территории строительства многоэтажного дома на улице Стара-Загора, 249А, вблизи сквера Дубовый колосок, застройщик предусмотрел в два раза меньше машиномест, чем положено: одно место на две квартиры.

В администрации отказали в строительстве, ссылаясь на рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования. Их определили с учетом общественных обсуждений.

На днях прокуратура запретила застройщику возвести дом со сниженным количеством парковочных мест в Октябрьском районе, пишет Сова.