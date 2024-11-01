В Самаре ввели в эксплуатацию 1 очередь строительства проблемной долевки

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В Самаре 31 октября 2024 года ввели в эксплуатацию 4 секцию (1 очередь строительства) 22-этажного жилого дома в границах улиц Вилоновской, Садовой, Рабочей, Самарской.

Объект начинало строить ЗАО ИСК «Средневолжскстрой» еще в 2003 году, но строительство было остановлено из-за многочисленных нарушений законодательства, отсутствия разрешительной документации, некачественного строительства, двойных продаж и продаж несуществующих квартир.

Объект долгое время считался одним из самых проблемных в регионе.

Работы возобновились в 2021 году. Так, строительство было разделено на этапы – 1 очередь (4 секция) и 2 очередь (2, 3 секции).

В ближайшее время ключи от новых квартир получат более 80 семей, пишет СитиТраффик.

- Также отмечаем, что продолжается строительство секций 2, 3 (2 очереди строительства) данного объекта, - сообщили в пресс-службе минстроя Самарской области.