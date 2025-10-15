в Самаре в сентябре квартиры для долгосрочной аренды в среднем сдавались за неделю

92

В начале осени на рынке долгосрочной аренды по-прежнему наблюдается тренд на увеличение предложения — выбор на платформе стал больше на 35% год к году. На фоне этого в отдельных городах отмечается снижение цен даже в условиях роста активности потенциальных арендаторов — к сентябрю 2024 года средние ставки снизились в 16 крупных городах России. Наиболее выраженная динамика зафиксирована в Москве, Краснодаре, Челябинске, Липецке и Сочи, где аренда жилья стала доступнее на 10–27%.

Специалисты технологической платформы «Авито Недвижимость» подвели итоги сентября 2025 года на рынке долгосрочной аренды жилья. По сравнению с сентябрем прошлого года предложение на платформе выросло на 35%. Выбор увеличился в 41 из 42 городов, попавших в исследование платформе: в Липецке и Ставрополе доступных для аренды квартир стало в два раза больше, в Туле — на 78%, в Краснодаре — на 76%, в Ижевске — на 74%, в Челябинске — на 61%. В Москве предложение выросло на 34%, в Санкт-Петербурге — на 13%, в Казани — на 33%. В Самаре предложение на рынке долгосрочной аренды выросло на 31%. Отдельно в городе за тот же период увеличился выбор однокомнатных (+26%), двухкомнатных (+35%), трехкомнатных квартир (+29%) и студий (+57%).

Интерес к долгосрочной аренде жилья вырос на 3% год к году. Потенциальные арендаторы стали чаще интересоваться объектами в Барнауле (+28%), Краснодаре (+22%), Ижевске (16%), Владивостоке (+13%), Москве, Омске и Томске (+12% в каждом), Красноярске (+11%), Ульяновске и Перми (+10%), а также еще в 14 городах исследования.

«Год назад в сегменте долгосрочной аренды жилья условия диктовал арендодатель: объектов было меньше и даже дорогостоящие варианты быстро сдавались. Теперь же на фоне значительного роста предложения год к году ситуация обратная. В большинстве регионов арендаторы могут выбирать объект из большого числа вариантов – выбор стабилен, несмотря на высокий сезон. При этом качественные варианты по-прежнему пользуются хорошим спросом: зачастую квартиру удается сдать в течение нескольких дней, а средний срок сдачи составляет неделю», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России не изменилась относительно сентября 2024 года, при этом арендные ставки снизились в 16 городах исследования. В Москве аренда стала доступнее на 27%, в Краснодаре — на 13%, в Сочи, Липецке и Челябинске — на 10%, в Воронеже, Саратове и Ставрополе — на 7%, в Томске — на 6%, в Ростове-на-Дону, Саратове и Ставрополе — на 4%, в Уфе, Тюмени, Екатеринбурге и Иркутске — на 3% в каждом. В Самаре за тот же период снизилась стоимость долгосрочной аренды двухкомнатных квартир (-8%) и студий (-9%).

В ряде городов такая динамика также связана со снижением средней площади объектов. Например, в Москве год к году средний размер доступной для аренды квартиры сократился на 10 кв. м (с 67 до 57 кв. м), в Краснодаре — на 3 кв. м (с 47 до 44 кв. м), в Сочи, Липецке, Челябинске и Ульяновске — на 2 кв. м в каждом. Главная причина сокращения средней площади: увеличение доли студий и однокомнатных квартир в структуре предложения.

В сентябре 2025 года дешевле всего снять квартиру можно было Брянске (20 тыс. рублей), Ульяновске (24 тыс. рублей), Воронеже (25 тыс. рублей), Иванове, Ижевске, Саратове и Смоленске (по 26 тыс. рублей), Челябинске, Ярославле, Ставрополе и Липецке (по 27 тыс. рублей). Самые высокие арендные ставки — в Москве (80 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (50 тыс. рублей) и Сочи (45 тыс. рублей). В Самаре средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 35 тыс. рублей в месяц.