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В Самаре в марте 2022 квадратный метр жилья подорожал до 200 тысяч рублей

13 марта 2022 10:26
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В Самаре в марте 2022 цена квадратного метра жилья достигла 200 тысяч рублей.

За последний год стоимость квадратного метра жилья в Самаре резко и сильно выросла. Об этом рассказала президент Поволжской гильдии риелторов Ольга Пискаева.

По словам специалиста, за год стоимость возросла почти в два раза. Сейчас квадратный метр стоит примерно 200 тысяч рублей, для сравнения в Санкт-Петербурге и Москве стоимость составляет 600-700 тысяч, в Сочи же — до 700 тысяч рублей.

Также эксперт отметила, что на данный момент делать какие-то прогнозы относительно дальнейшего роста или стагнации цен на жилье не стоит. Ситуация на рынке недвижимости неоднозначная. Об этом сообщает 63.RU

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