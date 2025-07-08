В Самаре ценовой разрыв между новостройками и готовым жильем остается минимальным среди всех мегаполисов России

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июне 2025 года ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в российских городах-миллионниках практически не изменился по сравнению с январем текущего года. В среднем по городам-миллионникам он составил 33% в пользу новостроек против 32,9% в январе, увеличившись всего на 0,1 процентного пункта (п.п.).

В Самаре за полгода ценовой разрыв не изменился и составляет всего 9%, что является наименьшим показателем среди всех городов-миллионников. Квадратный метр в новостройках стоит 127 000 рублей, на вторичном рынке — 117 000 рублей, в течение полугода цены стагнировали (+0,3% и +0,6% к январю соответственно).

С начала 2025 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке российских мегаполисов выросла на 2,7%, тогда как стоимость метра в новостройках увеличилась на 3,6%. Более заметная динамика цен на первичном рынке способствовала незначительному расширению ценового разрыва между сегментами недвижимости.

Несмотря на общую стабильность показателя, в отдельных городах наблюдались разнонаправленные тенденции. Наиболее значительное увеличение ценового разрыва зафиксировано в Омске (+13 п.п.), Москве (+10 п.п.) и Новосибирске (+8 п.п.). В этих городах новостройки дорожали существенно быстрее вторичного жилья.

Противоположная тенденция отмечается в Краснодаре (-9 п.п.) и Волгограде (-8 п.п.), где ценовой разрыв сократился из-за снижения цен на новостройки с начала года при относительной стабилизации цен на вторичном рынке. Заметное сокращение разрыва также отмечается в Перми (-7 п.п.), где “вторичка” с начала года подорожала существеннее (+8,1%), чем новостройки (+3,3%).

В июне 2025 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках составила 142 000 рублей, на первичном — 186 000 рублей.

«Стабилизация ценового разрыва, которую мы наблюдаем в первом полугодии, довольно логична в текущем положении рынка. При существующих условиях кредитования не стоит ожидать более значительные колебания цен на первичном и вторичном рынках. С другой стороны, стагнация ценового разрыва происходит из-за низких темпов роста стоимости новых объектов. Эта ситуация потенциально может быть привлекательной для покупки недвижимости для покупателей с небольшой долей заемных средств или для тех, кто готов совершить сделку полностью за наличные. На вторичном рынке этот момент также довольно интересен для сделок, так как продавцы по-прежнему готовы к дисконтам», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.