в Самаре срок активности объявлений о продаже готовых квартир сокращается, а скидки растут

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за второй квартал 2025 года в российских мегаполисах срок активности объявления о продаже готовой квартиры на вторичном рынке (срок экспозиции) сократился на 2,7% — до 108 дней. Это первое снижение за последние полтора года. На протяжении 2024 года срок экспозиции лишь увеличивался.

В Самаре во втором квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры сократился на 5% до 95 дней. При этом собственников, готовых к скидкам, стало больше: если в первом квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 43,9%, то во втором квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 55,4%. Одновременно с этим доля объявлений, где собственники повышают цену, снизилась на 0,9% (с 8% в первом до 7,1% во втором квартале). Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Самаре во втором квартале 2025 года составил 4,2%, тогда как в первом квартале средний уровень дисконтов достигал 3,9%, что говорит об увеличении скидок на готовые квартиры.

Также продавцы стали чаще снижать цены. Если в начале 2025 года (I квартал) доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 48% по всем миллионникам, то во втором квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 53%. А доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, начала снижаться: во втором квартале 2025 года она составляет 8,1%, в то время как в начале года была 9,2%.

Скидки также продолжили расти. В начале 2025 года средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по миллионникам составлял 4,6%, на второй квартал 2025 года скидки достигли 5%. В топ-5 по размеру средней скидки оказались Краснодар, Красноярск, Волгоград и Челябинск (по -5,4%) и Воронеж (-5,2%).

«Во втором квартале мы впервые за полтора года фиксируем сокращение сроков экспозиции на вторичном рынке, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость. — Это может говорить о том, что покупатель становится активнее — прежде всего в отношении объектов, где собственники готовы к торгу. Мы видим рост доли объявлений со скидками и увеличение самих дисконтов. На этом фоне интерес к готовым квартирам растет, и они уходят быстрее. При этом рынок остается чувствительным к уровню ставок и индивидуальным условиям сделки, особенно в массовом сегменте».