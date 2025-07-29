Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарской области приглашают на Гранд-финал Международной премии улиц «КАРДО» VIII
Жителей Самарской области приглашают на Гранд-финал Международной премии улиц «КАРДО» VIII
в селе Муранка Шигонского района горело сено в тюках
В селе Муранка Шигонского района горело сено в тюках
На минувшей неделе снизилось количество жалоб на вывоз мусора от самарцев 16%
На минувшей неделе снизилось количество жалоб на вывоз мусора от самарцев 16%
В Новокуйбышевске директор фирмы сдал арестованный объект недвижимости в аренду
В Новокуйбышевске директор фирмы сдал арестованный объект недвижимости в аренду
В Самаре мотоцикл врезался в Peugeot
В Самаре мотоцикл врезался в Peugeot
в Самаре срок активности объявлений о продаже готовых квартир сокращается, а скидки растут
В Самаре срок активности объявлений о продаже готовых квартир сокращается, а скидки растут
Общественный совет при Управлении МВД России в Самаре организовал экскурсию в легендарный бункер Сталина для семей полицейских
Общественный совет при Управлении МВД России в Самаре организовал экскурсию в легендарный бункер Сталина для семей полицейских
В региональном управлении Росгвардии подведены полугодовые итоги работы отдела госконтроля
В региональном управлении Росгвардии подведены полугодовые итоги работы отдела госконтроля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.58
0.03
EUR 93.21
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке»
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре срок активности объявлений о продаже готовых квартир сокращается, а скидки растут

29 июля 2025 13:24
77
в Самаре срок активности объявлений о продаже готовых квартир сокращается, а скидки растут

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за второй квартал 2025 года в российских мегаполисах срок активности объявления о продаже готовой квартиры на вторичном рынке (срок экспозиции) сократился на 2,7% — до 108 дней. Это первое снижение за последние полтора года. На протяжении 2024 года срок экспозиции лишь увеличивался. 

В Самаре во втором квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры сократился на 5% до 95 дней. При этом собственников, готовых к скидкам, стало больше: если в первом квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 43,9%, то во втором квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 55,4%. Одновременно с этим доля объявлений, где собственники повышают цену, снизилась на 0,9% (с 8% в первом до 7,1% во втором квартале). Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Самаре во втором квартале 2025 года составил 4,2%, тогда как в первом квартале средний уровень дисконтов достигал 3,9%, что говорит об увеличении скидок на готовые квартиры.

Также продавцы стали чаще снижать цены. Если в начале 2025 года (I квартал) доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 48% по всем миллионникам, то во втором квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 53%. А доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, начала снижаться: во втором квартале 2025 года она составляет 8,1%, в то время как в начале года была 9,2%.

Скидки также продолжили расти. В начале 2025 года средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по миллионникам составлял 4,6%, на второй квартал 2025 года скидки достигли 5%. В топ-5 по размеру средней скидки оказались Краснодар, Красноярск, Волгоград и Челябинск (по -5,4%) и Воронеж (-5,2%).

«Во втором квартале мы впервые за полтора года фиксируем сокращение сроков экспозиции на вторичном рынке, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость. — Это может говорить о том, что покупатель становится активнее — прежде всего в отношении объектов, где собственники готовы к торгу. Мы видим рост доли объявлений со скидками и увеличение самих дисконтов. На этом фоне интерес к готовым квартирам растет, и они уходят быстрее. При этом рынок остается чувствительным к уровню ставок и индивидуальным условиям сделки, особенно в массовом сегменте».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
29 июля 2025  11:41
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
117
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
29 июля 2025  10:01
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
145
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
348
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
652
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
749
Весь список