В Самаре средняя стоимость "квадрата" жилья составила 120 тысяч рублей

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Администрация Самары установила на 2025 год норматив стоимости квадратного метра жилья в размере 120 442 рублей. Данные сведения содержатся в опубликованном постановлении городских властей.

Как следует из официального документа, данное постановление начинает действовать с момента его опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с начала 2025 года.

Указанный показатель используется при вычислении социальных выплат сотрудникам муниципальных организаций на покупку жилой площади, а также для расчета единовременной помощи многодетным семьям (пять и более детей) на строительство дома.

Кроме того, этот норматив необходим для определения цены приобретения жилья, наличие которого исключает признание гражданина и его семьи нуждающимися в муниципальном жилье, предоставляемом по договору социального найма, пишет КП-Самара