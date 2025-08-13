В Самаре средний дисконт при сдаче квартир в долгосрочную аренду составил 9,1%

154

По данным сервиса Яндекс Аренда на конец июля 2025 г., в Самаре доля арендодателей, снижающих арендую ставку в объявлении о сдаче жилья на долгосрочный период, составляет 27,8%. В прошлом году показатель был меньше (17,8%). В этих объявлениях в июле 2025 г. собственники снижали стоимость в среднем на 9,1% за время поиска арендатора. В июле 2024 г. средний дисконт был выше (10,1%).

В 66,7% объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду в Самаре стоимость не меняется. И только в 5,5% объявлений арендодатели повышают ее за время поиска жильца — в среднем на 12,5%.

По данным сервиса Яндекс Аренда на конец июля 2025 г., в городах-миллионниках доля собственников, снижающих арендую ставку объявлении о сдаче жилья на долгосрочный период, составляет 25,8%. В прошлом году показатель был меньше (20,2%). В этих объявлениях в мегаполисах арендодатели сокращают стоимость долгосрочной аренды в среднем на 9,4% за время поиска жильца. В июле 2024 г. средний дисконт был ниже — 9,2%.

«По итогам июля мы видим, что в 69,2% объявлений о долгосрочной аренде стоимость не меняется, а увеличение арендной ставки происходит только в 5%: в среднем по миллионникам цену в них повышают на 11,1%. При этом в более чем четверти объявлений в мегаполисах арендодатели идут на уступки. Собственники жилья могут снижать ставку в объявлении, чтобы найти арендатора быстрее. Чаще всего ускорить процесс заселения хотят из-за личных обстоятельств: приближающегося отпуска, из-за рабочих дел, переезда, покупки жилья и др. В горячий сезон мы рекомендуем арендаторам особенно внимательно наблюдать за изменением стоимости в объявлениях о сдаче. Зачастую ставка понравившегося варианта, который изначально сдавался по более высокой стоимости, может снизиться в первые дни экспозиции. Такой подход позволит арендатору уложиться в нужный бюджет и снять квартиру, максимально подходящую по всем параметрам», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Больше всего доля квартир со снижением стоимости в объявлении в Краснодаре (37,6%), Воронеже (35,8%), Екатеринбурге (34,1%), Челябинске (31,2%) и Москве (30,6%).

Наиболее значительные дисконты во время поиска жильцов делают собственники из Казани (-11,2%), Воронежа (-10,8%), Челябинска (-10,8%), Ростова-на-Дону (-9,2%). В Екатеринбурге, Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Перми и Омске среднее снижение стоимости в период экспозиции объявления составляет 9,1%. В Красноярске арендная ставка при поиске арендатора в среднем снижается на 8,9%, в Уфе — на 8,7%, в Новосибирске — на 8,6%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.