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В Самаре снесут самострой в Промышленном районе

9 июня 2025 13:39
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В Самаре снесут самострой в Промышленном районе

В Самаре 6 июня 2025 года подвели итоги торгов по определению подрядчика, который снесет самовольную постройку площадью 69,8 кв. м на углу Нагорной и Краснодонской в Промышленном районе .

Со стороны улицы Нагорной на здании  имеется вывеска «Шиномонтаж», со стороны улицы Краснодонской - вывеска «Автомойка».

Торги привлекли 4 участников. Победа была отдана тому, кто предложил демонтировать объект за 149 тыс. рублей. Имя победителя закупки торговая площадка не раскрывает.

Начальная стоимость контракта составляла 550 тыс. рублей. Он будет действовать до 31 июля 2025 года, пишет СитиТраффик.

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