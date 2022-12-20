В Самаре снесут 6 домов ради комплексной застройки недалеко от «Дачи со слонами»

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Власти Самары приняли решение отдать под комплексное развитие территорию площадью 1,99 га в Октябрьском районе в границах улиц Советской Армии, Четвертой просеки, Третьей просеки. На этом участке расположены 6 аварийных домов. Все они находятся на улице Советской Армии (дома № 260, 272, 276, 278, 280, 288) и будут снесены.

Поблизости расположены объекты культурного наследия «Комплекс дачи Головкина, нач. XX в., арх. Головкин К. П.», «Дача купца В. М. Сурошникова. Арх. Шехтель Ф. О.», «Дача купца В. Н. Башкирова (В. М. Сурошникова): дом владельца; дом арендаторов; переход-галерея», «Питейное заведение (загородный ресторан)», «Жилой дом на даче почетного гражданина города А. А. Титова». Эти здания имеют свои охранные зоны, которые необходимо соблюсти при строительстве.

Предельная высота зданий – 12 метров. Минимальный уровень мест под парковку- 80 кв. м площади жилых помещений на одно машино-место. Максимально участок будет застроен на 40%, пишет СитиТраффик.