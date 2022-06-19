В Самаре рядом с рынком «Шапито» появится новая церковь

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Количество религиозных учреждений в Самаре увеличится. На улице Георгия Димитрова, напротив рынка «Шапито», развернулась стройка церкви.

— Сначала маленькую часовню поставили около новостроек. Теперь храм строят. И, видимо, не так много работы осталось, — рассказал местный житель.

Судя по информации из открытых источников, новое здание предназначено для храма в честь Владимирской иконы Божией Матери. На сайте религиозного учреждения указано, что строят его на пожертвования прихожан, пишет 63.ру.

Строительство религиозных учреждений вызывает у жителей Самары неоднозначную реакцию. Много споров, например, было вокруг строительства епархиального центра. Оно оказалось незаконным. Но вскоре РПЦ добилась согласования со стороны городских властей. И стройка продолжилась.

Фото: читатель 63.RU