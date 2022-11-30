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В Самаре работы по строительству метрополитена производятся с небольшим опережением. Так, на стройплощадке по улице Галактионовской скоро закончится вынос инженерных коммуникаций. Причем работы организованы не только в границах данной площадки, но и вокруг, потому что сети переустраиваются на расстоянии квартала в каждую сторону от стартового котлована. Его разработка и монтаж расстрельной системы дополнительного крепления ограждающих конструкций также близятся к завершению, чтобы затем передать котлован под монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК). В дальнейшем щит начнет проходку к станции «Алабинская».

Накануне в своем Telegram-канале министр строительства Самарской области Николай Плаксин сообщил, что в настоящее время на улицах Галактионовской и Полевой продолжается реализация этапов 6,7.3 и 6,7.4. Кроме того, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на этап 6,7.5, который включает в себя станционный комплекс, 2 однопутных перегонных тоннеля и притоннельные сооружения.

Сейчас на стройке трудятся около 150 человек. Когда начнутся основные работы, количество строителей планируется увеличить до 400-450 человек.

Трудностей с финансированием нет. Между Правительством Самарской области и Правительством Российской Федерации заключено соглашение, в соответствии с которым деньги доводятся ежемесячно, отмечают в профильном региональном министерстве.

Выполнению первостепенных задач и минимизации временных неудобств, без которых не обходится реализация столь масштабного проекта, поручено уделить особое внимание.

Так, специалисты поясняют, что еще при проектировании метро акцент был сделан на том, чтобы минимизировать зону расселения домов и изъятия имущества.

Процессы отселения жителей домов, попавших в зону строительства самарского метро, поручено активизировать. Профильные региональные службы и руководство Департамента управления имуществом Самары предоставляют еженедельный анализ – соответствующие вопросы обсуждаются на совместных совещаниях, которые проводит Владимир Василенко.

Планируется, что отселение затронет 212 жилых помещений, принадлежащих собственникам, и 73 помещения, которые были предоставлены горожанам по договору социального найма.

В частности, 287 человек проживают в жилых помещениях по социальному найму. По 53 помещениям, которые занимают более 150 горожан, информация была актуализирована к концу минувшей недели. Проведена адресная работа, оценка жизненных обстоятельств, учтены предпочтения в части районов дальнейшего проживания и т. п.

Что касается собственников жилья, то заключено 82 соглашения, в которых фигурируют 114 человек. Из средств, предусмотренных в соответствии с заключенными соглашениями, собственникам выплачиваются деньги.

При организации работ по расселению важным нюансом является и учет наличия в собственности иных жилых помещений. Но некоторые не могут в них въехать по тем или иным причинам, например, из-за недостаточности площади. Эти и другие критерии ранее было поручено скорректировать, ведь под один шаблон невозможно «подогнать» все жизненные ситуации, соглашаются специалисты.

Завершение строительства первой ветки самарского метрополитена и ввод в эксплуатацию станции «Театральная» позволит связать отдаленные районы с историческим центром. В будущем время в пути по ветке составит 20-25 минут, поезда метро станут ходить чаще – каждые 7-8 минут. Появление в региональной столице новой станции даст дополнительный стимул для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры в целом и повышения инвестиционной привлекательности Самары.

Фото: администрация Самары