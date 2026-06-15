26 медалей всероссийских соревнований завоевали юные самарские парапловцы

В Саратове завершились всероссийские детско-юношеские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «плавание» на призы Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА.

За медали боролись 156 спортсменов из 28 регионов в двух возрастных группах: 9-12 и 12-15 лет.

Самарскую область представляли 14 спортсменов из Тольятти и Самары: Артём Аксенов, Тимофей Бедрин, Анастасия Белянская, Михаил Кирюхин, Иван Еврилов, Павла Илларионова, Ева-Мария Каштанова, Александр Синицын, Валерия Косенко, Каролина Любинская, Варвара Триндюк, Филипп Швачич, Ярослав Чешель, Виктория Чумаева.

Поздравляем спортсменов и их тренеров - Вячеслава Ленского, Татьяну Давыдову, Галину Сухареву, Сергея Иванова, Анжелику Матвееву.