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Жители Самары перестали искать дорогую недвижимость в Турции

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Жители Самары перестали искать дорогую недвижимость в Турции

Более 10% спроса жителей Самарской области на недвижимость в Турции уже приходится на дешёвые квартиры и доступные варианты покупки.

К такому выводу пришли специалисты агентства недвижимости ГЖА.рф. По словам генерального директора компании Алексея Котлова, покупатели всё чаще начинают поиск не с конкретного курорта, а с вопроса стоимости недвижимости.

Если раньше основной интерес был сосредоточен на популярных туристических локациях, то сейчас заметная часть покупателей ориентируется на максимально доступное жильё. Более 10% спроса связано с недорогими квартирами, объектами на вторичном рынке и вариантами с минимальным бюджетом покупки.

Одновременно сохраняется высокий интерес к недвижимости у моря. Однако теперь покупатели всё чаще пытаются совместить близость к побережью с доступной ценой. Фактически люди ищут не лучший курорт, а лучший компромисс между стоимостью и расположением.

Сильнее всего спрос сосредоточен в локациях, которые считаются более доступными по сравнению с наиболее дорогими районами Турции.

Локация

Доля спроса среди популярных направлений

Алания

около 45%

Махмутлар

около 21%

Анталия

около 14%

Кемер

около 10%

Стамбул

около 7%

Почти половина интереса к наиболее популярным турецким направлениям приходится на Аланию. Ещё более 20% спроса сосредоточено в Махмутларе. Именно эти районы многие покупатели рассматривают как возможность приобрести квартиру у моря без переплаты за более дорогие локации.

Меняется и само поведение покупателей. Всё больше жителей Самарской области интересуются ценами, условиями покупки для граждан России, расчётами в рублях и вторичным жильём. Это говорит о том, что решение о покупке становится более прагматичным.

Фактически рынок переходит в новую фазу. Для многих покупателей главным критерием становится уже не престижность места, а возможность уложиться в комфортный бюджет.

«Мы видим, что покупатели становятся гораздо осторожнее. Раньше выбор часто строился вокруг известного курорта или красивой локации. Сейчас люди начинают с бюджета и только потом выбирают объект. Если стоимость недвижимости продолжит расти, спрос будет ещё сильнее уходить в сторону более доступных районов и недорогих квартир. Для многих покупателей вопрос цены уже становится определяющим», — отметил Алексей Котлов, генеральный директор агентства недвижимости ГЖА.рф.

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