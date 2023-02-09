В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона

Возведение нового жилого микрорайона в Самаре обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Оператором проекта является Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, в Кировском районе Самары, на территории бывшей 94-й военной части, на участке за ТЦ «Метро.
Новые многоквартирные дома появятся на территории площадью почти в 10 гектаров. Проект будет реализован в четыре этапа. В первую очередь здесь начнут строить квартиры в чистовой отделке для переселения граждан из аварийного жилого фонда и предоставления детям-сиротам в рамках действующих госпрограмм. Так, в рамках первого этапа здесь будет построено 23,7 тысяч квадратных метров жилья для переселяющихся из «аварийки» и 2100 квадратных метров (61 квартира) для детей-сирот. Обеспечивать потребности жилого района в тепловой энергии будет котельная, которую также возведут в числе первых объектов.
На втором этапе планируется ввести в эксплуатацию 21 тысячу квадратных метров жилья в чистовой отделке под реализацию государственных программ. Одновременно на площадке будет идти строительство социальных объектов – школы и поликлиники. Третья и четвертая очередь строительства – это еще 50 тысяч квадратных метров жилья в черновой отделке, которое будет предлагаться к реализации на коммерческой основе. Также в границах территории расположатся тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка. Реализацию проекта планируют завершить в 2031 году.
Участники совещания обсудили вопросы финансирования проекта, технологического присоединения жилых зданий к сетям энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, строительства ливневой канализации, оформления необходимых документов.
Виктор Кудряшов поручил разработать план-график строительства и организовать реализацию проекта в сжатые сроки, при этом выполняя все требования к качеству жилых помещений и городской среды.
«Здесь будет строиться жилье эконом-класса, но это должно быть удобное и качественное жилье, а сам комплекс – максимально красивым и комфортным, примером для будущих жилых районов», – отметил председатель Правительства.
Транспортную доступность нового жилого массива обеспечат выезды на Московское и Ракитовское шоссе. Финансирование строительства этих дорог, а также котельной регион планирует получить за счет бюджетных средств в рамках стимулирования жилищного строительства. Виктор Кудряшов поручил областному минстрою подготовить обоснование и пакет документов, необходимый для выделения средств на объекты.