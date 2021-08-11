В Самаре построят высотные дома на берегу Волги на улице Максима Горького

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В Самаре в историческом центре появятся высотки. Речь идет о пяти участках на улице Максима Горького. Соответствующий документ появился на сайте мэрии.

Из проекта о выдаче разрешений на условно-разрешенный вид использования земли стало известно, что строительная компания планирует застроить несколько участков. Они имеют общую площадь 40 197 кв. м.

Напомним, на стрелке рек Самары и Волги в историческом поселении хотят построить высотки. Публичные слушания по этому вопросу начались в Самаре 31 июля.

Также в Самарской области обновили список стратегических инвестиционных проектов. В него включили реновацию квартала в границах улиц Свободы, Победы, Каховской и проспекта Кирова, пишет ГТРК Самара.