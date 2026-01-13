В Самаре поставили на учет дом с квартирами для детей-сирот

2025 год закончился в Самаре доброй новостью. Самарским Росреестром был поставлен на государственный кадастровый учет 26-этажный многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, территория 18 км Московского шоссе, дом 55.

101 квартира из 873 жилых помещений была приобретена в муниципальную собственность городского округа Самара в целях формирования специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Для многих новоселов это событие станет воплощением мечты о собственном доме.