В Самаре нашли инвестора для строительства канатной дороги в Рождествено

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В Самаре решили не отказываться от планов по строительству канатных дорог. И первой наиболее осязаемой целью должен стать маршрут до села Рождествено. Для строительства объекта уже нашли инвестора. Об этом в интервью 63.RU рассказал руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов.

— Мы получили заявки на строительство канатной дороги до Рождествено, но сейчас процесс серьезно застопорился. Дело в том, что, скажу честно, собрать канатную дорогу полностью в России невозможно, часть комплектующих — иностранные, а в нынешней ситуации это сделает проект серьезно дороже. Поэтому сейчас судьба таких проектов находится в подвешенном состоянии. Получат ли они продолжение, станет известно ближе к осени. Сейчас инвесторы пересчитывают бизнес-план, — рассказал глава департамента.

При этом сделать такие масштабные объекты сейчас проблематично из-за санкций, которые ввели против России западные страны из-за спецоперации на Украине, поэтому судьба проекта всё еще остается под большим вопросом. Канатную дорогу до Рождествено уже нанесли на новый утвержденный генплан города.

Судя по плану, власти серьезно настроены возвести не только этот объект. Провести канатную дорогу решили и для жителей Южного города.