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В Самаре может появиться новый объект для пляжных видов спорта

28 октября 2021 12:57
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В Самаре может появиться новый объект для пляжных видов спорта

В Самаре может появиться новый объект для пляжных видов спорта. Расходы на строительство «пляжного» стадиона объявил о готовности взять на себя Российской футбольный союз, а дальнейшее обслуживание и содержание его видимо пойдет за счет регионального бюджета.  Стадион расположится рядом с «Солидарность Ареной», стоимость его создания не раскрывается, сопоставимые по параметрам объекты обходились в 400 млн рублей.

По информации газеты «Самарское обозрение», в адрес губернатора области Дмитрия Азарова поступило письмо за подписью генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева.

Алаев сообщает: в рамках проекта FIFA Legacy и заключенного договора о согласованных целях фонда Наследия Чемпионата мира -2018 между РФС и ФИФА на территории России прорабатывается возможность строительства ряда спортивных объектов за счет средств Фонда. В том числе рассматривается вариант возведения стадиона для пляжного футбола в пяти городах России — Калининград, Сочи, Москва, Саратов и Самара.

РФС предлагает построить стадион, включающий помимо игрового поля с кварцевым песком размером 28х36 кв.м, раздевалки, трибуны на две тысячи мест, два стационарных табло, а также административные и вспомогательные помещения, пишет Обозрение.

В  случае положительного решения г-н Алаев попросил губернатора назначить ответственное лицо от областных властей,  разработать генеральный план предполагаемого земельного участка под строительство, предоставить предложения по оперативному управлению объекта, в том числе информацию о собственнике и эксплуатирующей организации, а также —  правительственную гарантию о выделении средств регионального (муниципального) бюджета на содержание и эксплуатацию объекта после ввода его в эксплуатацию.

Региональное министерство спорта фактически подтвердило, что стройке быть.

«Российский футбольный союз» обратился в Правительство Самарской области по вопросу строительства стадиона для пляжного футбола (пляжных видов спорта) в рамках реализации механизма государственно-частного партнерства.

В настоящее время определяется земельный участок на прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена» территории для создания единого футбольного кластера. Предполагаемая эксплуатирующая организация – государственное автономное учреждение Самарской области «Самара Арена», в ведении, которого находится стадион «Солидарность Самара Арена», —  сообщил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

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