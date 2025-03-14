в Самаре интерес к новостройкам вырос на 25% за месяц

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По сравнению с январем 2025 интерес к квартирам на первичном рынке сильнее всего увеличился в Воронеже, Тюмени, Калининграде, Москве, Самаре и Новосибирске.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги февраля 2025 года на рынке первичного жилья в России. В среднем по стране выбор квартир в новостройках вырос на 30% по сравнению с февралем прошлого года. Однокомнатных квартир на платформе стало больше на 39%, студий — на 37%, двухкомнатных объектов — на 26%, трехкомнатных — на 12%. Предложение по сравнению с февралем 2024 года увеличилось в 27 из 41 города исследования. Сильнее всего — в Воронеже (в 3 раза), Астрахани (в 2,5 раза), Ярославле (в 2,3 раза), Калининграде (в 2,2 раза), Уфе и Казани (в 2 раза в каждом). Отдельно в Самаре наблюдается рост предложения в сегменте студий на 48%. За месяц выбор квартир в новостройках России вырос на 3%. Положительная динамика месяц к месяцу зафиксирована в 27 из 42 городов исследования.

Интерес к первичному жилью на платформе относительно января 2025 года увеличился на 11%. Однокомнатные квартиры стали востребованнее на 18%, студии — на 13%, двухкомнатные варианты — на 10%, трехкомнатные — на 4%. Месяц к месяцу активность потенциальных покупателей на первичном рынке выросла в 25 из 41 города исследования. В Воронеже спрос стал выше на 48%, в Тюмени — на 36%, в Калининграде — на 34%, в Москве и Самаре — на 25% в каждом, в Новосибирске — на 23%, в Хабаровске — на 22%, в Краснодаре — на 19%. Отдельно в Самаре за месяц спрос на новостройки вырос на 25%. В городе увеличился интерес к однокомнатным (+23%), двухкомнатным (+28%) и трехкомнатным квартирам (+18%).

«Несмотря на рост предложения на первичном рынке недвижимости в России, мы не ожидаем снижения цен на новостройки. Во-первых, в последние месяцы наметилось увеличение интереса к приобретению нового жилья — по сравнению с ноябрем 2024 года спрос на платформе вырос на 21%. Во-вторых, застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств. Актуальным инструментом снижения финансовой нагрузки при покупке новостройки сегодня остаются рассрочки. Также многие застройщики предлагают скидки, поэтому при поиске жилья стоит внимательно изучить доступные предложения — на “Авито Недвижимости” их можно найти в карточке объекта и жилого комплекса», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

За месяц в среднем по России стоимость квартиры на первичном рынке не изменилась, а в 14 из 41 города исследования снизилась: в Туле — на 3%, в Волгограде и Красноярске — на 2% в каждом, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Ярославле — на 1%. Год к году жилье в новостройках стало дешевле в Ярославле (-9%) и Ставрополе (-1%).

По итогам февраля 2025 года дешевле всего купить квартиру в новостройке можно было в Ульяновске (5,4 млн рублей), Ярославле (5,5 млн рублей), Брянске (5,6 млн рублей), Рязани (5,7 млн рублей), Смоленске, Саратове и Ижевске (по 5,8 млн рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Москве (24,5 млн рублей), Сочи (21,8 млн рублей), Казани (11,9 млн рублей) и Санкт-Петербурге (11,3 млн рублей). В Самаре стоимость квартиры в новостройке составила 8,4 млн рублей.