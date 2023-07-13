В Самаре идет реконструкция бывшего кинотеатра «Россия»

107

В областной столице приступили к реконструкции бывшего кинотеатра «Россия», расположенного на улице Чернореченской, 15. Модернизация объекта ведется в рамках национального проекта «Культура», который инициировал Президент Российской Федерации Владимир Путин и поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Здание, в котором сейчас кипят строительные работы, было построено в 1963 году. Ни одно десятилетие строение пребывало в заброшенном состоянии. После завершения строительных работ здесь разместится самарский молодежный драматический театр «Мастерская». Сейчас у него нет своей площадки, спектакли проходят во дворце культуры железнодорожников имени Пушкина.

«В настоящее время на объекте происходит демонтаж кровли, внутренних перегородок, оконных проемов. Задняя стена также будет разобрана. Здесь построим новое сценическое пространство. По обе стороны здания будут возведены двухэтажные пристрои. Кровля в основном помещении останется скатная, у а новых построек будет пологая», - рассказал прораб подрядной организации Илья Духов.

Согласно проекту в здании предусмотрят все необходимое для работы театра. В новом центре будет оборудован вестибюль с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, буфетами. В соответствии с муниципальным контрактом, подрядная организация должна завершить реконструкцию в декабре 2024 года.

Фото: администрация Самары