В Самаре хотят застроить участок на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе

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В Самаре начались общественные обсуждения. На них горожанам представят несколько предложений по застройке города. Одно из них касается освоения участка на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе.

Это огромный пустырь площадью 93 054 кв. метра.

— Заявитель попросил согласовать многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) на участке с предельной высотой строений, зданий, сооружений — 112 метров, с количеством парковочных мест — 0,7 на квартиру, — указано в объявлении.

По городским правилам застройщики должны делать в ЖК по одному парковочному месту на одну квартиру. Но чиновники могут давать поблажки при согласии жителей.

Экспозицию проекта представят в холле первого этажа департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Она будет работать с 2 по 9 июня. В это же время жители смогут направить чиновникам свои отзывы. Оставить их можно будет как в журнале экспозиции, так и на сайте мэрии Самары.

Кто выступил заявителем, в документах мэрии не указано. Но уже проходила информация, что на площадке хотят сделать жилой квартал «Арена Парк». Проект разработали датские архитекторы, пишет 63.ру.