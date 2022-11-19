В Самаре хотят снести еще 6 домов

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Власти города хотят избавиться от разваливающихся построек. Для этого самарский департамент управления имуществом начал поиск подрядчиков, которые снесут несколько старых домов. Соответствующие аукционы появились на сайте госзакупок.

Первая закупка касается сноса 5 домов в разных частях областного центра. Два из них расположены в поселке Управленческом.

— Подрядчик должен обрушить аварийные многоквартирные дома без сохранения годных материалов. Затем заняться сбором и уборкой отходов, строительного мусора и благоустройством территории, — следует из документов закупки.

Вот список адресов и даты окончания работ:

улица Ленинградская, дом 97 (литера Б) — до 20.12.2022;

улица Вилоновская, дом 48 (литеры А, А’, а) — до 01.02.2023;

улица Чернореченская, дом 8, (корпус 5) — до 20.12.2022;

поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, дом 10 — до 20.12.2022;

поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, дом 14 — до 01.02.2023.

Каждая из построек датируется 30–50-ми годами XX века. Правда, дом по улице Вилоновской был построен аж в конце XIX века — в 1891 году.

За эту работу заказчик предлагает 24 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе компании могут подать до 24 ноября 2022 года.

Вторая закупка — на снос одного единственного дома № 81 (литера ВВ1в) по улице Водников. Подрядчик должен демонтировать это здание за сумму в 1 128 357,86 рубля и закончить все работы до 12 декабря 2022 года. Заявку на участие в этих торгах можно подать также до 24 ноября, пишет 63.ру.