В Самаре для сирот не построили жилье

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Прокуратурой Кировского района г. Самары проверено исполнение ООО СЗ «Ракита» требований федерального законодательства о контрактной системе.

Установлено, что департаментом управления имуществом г.о. Самара с ООО СЗ «Ракита» заключено 27 контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в ЖК «Московский» на 18 км Московского шоссе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Срок исполнения контрактных обязательств установлен 30 сентября 2024 года.

Однако обязательства не исполнены, квартиры администрации г.о. Самара не переданы.

Прокуратурой района в адрес генерального директора ООО СЗ «Ракита» внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении руководителя фирмы-застройщика возбуждено 27 дел об административном правонарушении по ч. 7. ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.