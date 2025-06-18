В России запретили давать ЖК иностранные названия

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С 1 марта 2026 года в России названия объектов капитального строительства и жилых комплексов должны быть исключительно на кириллице. Соответствующие поправки к действующим законам приняли депутаты Госдумы 17 июня.

«По новым правилам, в названиях объектов и жилых комплексов должна использоваться только кириллица. Эти данные необходимо будет включать в проектную документацию. Застройщиков также обяжут раскрывать информацию о названии объекта и генеральном подрядчике», — на принятое решение ссылаются «Ведомости».

Изменения не затронут жилые комплексы и объекты, которые ввели в эксплуатацию до вступления закона в силу. Для них сохраняется возможность использовать существующие наименования, в том числе — содержащие латиницу или иностранные слова. Закон также предусматривает административную ответственность для застройщиков, не выполнивших новые требования, пишет Ура.ру.