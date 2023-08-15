В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса

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В районе улиц Клинической и Чернореченской в Ленинском районе Самары продолжается строительство спортивного комплекса. Модульный зал возводится по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Комплекс круглогодичный. Здесь можно будет заниматься различными видами спорта, начиная от футбола, заканчивая единоборствами. Зал оборудован всеми удобствами для комфортного пребывания спортсменов. Это раздевалки, душевые, кабинет медперсонала.

После сдачи объекта в эксплуатацию здесь будут заниматься воспитанники муниципальных спортивных школ, проходить районные и городские соревнования, тренировки по разным видам спорта.

Данный комплекс уникален. Сейчас всего пять регионов реализуют этот пилотный проект, в Самарской области он единственный. Это место станет еще одной площадкой, где спортсмены смогут реализовать свой потенциал и добиться новых спортивных достижений.