В Правительстве региона обсудили динамику строительства и ввода жилья

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В среду, 6 сентября 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с региональным минстроем. Участники встречи обсудили исполнение планов по вводу жилья, реализацию госпрограмм по предоставлению жилья отдельным категориям граждан и решение проблем участников долевого строительства.



Жилищное строительство, переселение граждан из аварийного жилфонда, предоставление квартир детям-сиротам, восстановление прав дольщиков – эти вопросы постоянно находятся в центре внимания Главы региона Дмитрия Азарова и областного Правительства. Совещания по исполнению госпрограмм в сфере жилищного строительства проводятся в Правительстве региона ежемесячно.



Самарская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по объемам жилищного строительства и ввода жилья. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, на территории региона с 2019 года введено в эксплуатацию более 7 миллионов квадратных метров жилых помещений.



В текущем году перед регионом стоит задача сдать в эксплуатацию 2,192 миллиона квадратных метров нового жилфонда. За январь-август 2023 года плановое задание по вводу жилья в эксплуатацию выполнено на 55%, на территории Самарской области введено в эксплуатацию 1202,9 тысяч квадратных метров жилья. Напомним, в минувшем году в Самарской области планы по строительству жилья были выполнены с превышением: было введено в эксплуатацию 1,88 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3% превысило запланированный уровень.



Ежегодно фиксируется положительная динамика по выдаче разрешений на строительство. С начала текущего года министерством строительства Самарской области выданы разрешения на строительство 623,5 тысяч квадратных метров жилой площади, это 68% от годового планового показателя.



Участники совещания обсудили, как в Самарской области обеспечивают социальным жильем детей-сирот. Темпы реализации этой программы в Самарской области растут год от года. За период с 2018 по 2022 годы свое жилье обрели более 3600 человек. Самарская область успешно справилась с планом и в минувшем году.

В 2023 году изначально регион планировал приобрести 591 квартиру для детей-сирот. Недавно из бюджета Самарской области на эти цели было выделено дополнительно около 200 миллионов рублей. Это позволяет заключить контракты на покупку большего числа квартир. Как пояснила заместитель министра строительства Елена Василькина, экономия, сложившаяся по итогам электронных торгов, позволяет перевыполнить и этот план, будет приобретено 673 жилых помещения. К настоящему времени муниципалитетами приобретено 519 квартир, ключи от 423 жилых помещений уже переданы новоселам.

«На первое октября по федеральным «светофорам» план по жилью для детей-сирот будет выполнен, рисков мы не прогнозируем», - подчеркнула Елена Василькина.



Виктор Кудряшов поручил контролировать ситуацию и в дальнейшем, обратить особое внимание на ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в Самаре, Чапаевске, Сызрани.



Программа расселения граждан из аварийного жилья – также списке приоритетов деятельности областного Правительства. В прошлом году из аварийного фонда было расселено рекордное количество граждан – 5 120 человек.



За время действия программы новые квартиры взамен аварийного жилья предоставлены 13 тысячам граждан. Это составляет более 90% от установленного показателя национального проекта «Жилье и городская среда». 100%-ного результата планируется достичь к декабрю – после завершения строительства домов в Сызрани, на территории Безенчукского, Волжского, Хворостянского муниципальных районов. На днях в городских округах Самара и Чапаевск были введены в эксплуатацию новые дома с квартирами, предназначенными для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В целом объем расселяемого аварийного жилищного фонда к 2023 году нарастающим итогом составляет 241 тысячу квадратных метров жилья, по масштабам решения этой задачи регион находится на шестом месте в стране и на втором – в ПФО.



По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова губерния взяла на себя обязательство досрочно завершить реализацию этой программы, рассчитанной до 2025 года, и исполнить все показатели на год раньше. Самарская область последовательно перевыполняет годовые планы по расселению: в 2021 выполнение составило 106, а в 2022 – 112 процентов. Виктор Кудряшов поставил задачу и в этом году добиться реализации программы с превышением годовых плановых показателей.



Участники совещания подробно рассмотрели решение проблем участников долевого строительства. В последние годы Самарская область существенно нарастила темпы этой работы. Губернатором Дмитрием Азаровым поставлена задача решить проблему полностью до конца текущего года. В прошлом году, благодаря настойчивой работе областного Правительства, из Единого реестра проблемных объектов удалось исключить 31 дом, были восстановлены права 1564 граждан. Это выше плановых значений и показателей 2021 года, когда из реестра проблемных объектов было исключено 14 жилых домов и восстановлены права 1006 дольщиков.



На начало текущего года в ЕРПО оставалось 11 наиболее крупных и капиталоемких объектов. К началу сентября их остается восемь, и по каждому дому есть подробный план решения вопроса. На площадках таких объектов глава регионального кабмина бывает регулярно и контролирует ход работ.



Заместитель министра строительства Самарской области Анна Урусова доложила, что завершаются работы на 16-этажном 5-секционном жилом доме на 18-м километре Московского шоссе (напротив ТЦ «Московский»). Строится объект застройщика «Горос» - 6-секционное жилое здание переменной этажности в районе улицы Черемшанской. Полным ходом идут работы на объекте на ул. Димитрова 74а (2 этап), застройщиком здесь выступает Самарский региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Кроме этого, за счет оказания региональных мер поддержки ведется строительство проблемного объекта на пересечении улиц Вилоновской и Самарской. Его планируют ввести к концу года.



В текущем году уже введены в эксплантацию два долгостроя, расположенных в г.о. Самара, по адресу: ул. Димитрова, 74а (1 этап), и в г.о. Тольятти, по адресу: ул. Коммунистическая, 40.

Еще 13 домов находятся в региональном перечне проблемных объектов, по каждому из них также есть четкий план решения вопросов. Это завершение строительства домов с последующей передачей квартир гражданам, компенсирующие выплаты либо предоставление людям жилья в других домах.



«По всем программам мы движемся успешно, хотя в определенные моменты возникали серьезные риски. Необходимо продолжать усилия, на определенных направлениях наращивать темп, чтобы к концу года добиться исполнения всех показателей», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Фото: департамент информационной политики СО