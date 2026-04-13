В областном центре хотят построить новый мост через реку Самару

Разработка мастер-планов строительства новых микрорайонов на южной окраине Самары формируется с учетом развития инфраструктуры, в том числе транспортной. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио министра строительства Александр Фомин.

"Например, с минтрансом проводим работу по подготовке к строительству нового моста через реку Самару, в сторону Южного города. Актуализируем проект, который уже был у министерства", — рассказал Александр Фомин.

Идея строительства нового моста через реку Самару отражена в генплане города. Судя по документу, он будет проходить параллельно Южному мосту.

Также в генплане обозначено, что по этому мосту пройдет третья линия метро. В целом же ее собираются проложить от Московского шоссе до Пугачевского тракта. Однако и планы по строительству метро, и генплан сейчас пересматривают, пишет Волга-Ньюс.