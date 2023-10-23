В минувшем году Самарский регион выполнил планы по строительству жилья с превышением

263

О том, как идет реализация планов по вводу жилья, исполнение госпрограмм по предоставлению социального жилья льготным категориям граждан и работа по обеспечению прав участников долевого строительства, говорили на совещании в Правительстве региона, которое провел врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Виктор Кудряшов.

Развитие строительной отрасли – один из приоритетов работы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. В минувшем году регион выполнил планы по строительству жилья с превышением: было введено в эксплуатацию 1,88 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3% больше запланированного.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, всего начиная с 2019 года на территории региона было построено свыше семи миллионов квадратных метров жилья.

«Мы набрали хороший темп в жилищном строительстве, но сейчас, в конце года, мы должны его наращивать. Взятые на себя обязательства регион выполнит, в этом нет никаких сомнений», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В рамках программы «Стимул» в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию жилья в объеме 435,3 тысячи квадратных метров по пяти проектам жилищного строительства. В настоящее время уже введено более 261 тысячи квадратных метров.

Отдельно участники совещания обсудили, как в области идет выполнение планов по предоставлению жилья детям-сиротам. За период с 2018 по 2021 годы свой дом обрели более 2700 льготников этой категории. Эта работа также является также одним из важнейших направлений деятельности Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона.

Самарская область успешно справилась с планом и в минувшем году. Для городов и районов было увеличено финансирование, изменена стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм. Главам муниципалитетов было дано поручение активнее работать с застройщиками, были применены новые механизмы взаимодействия с участниками строительного рынка. Кроме того, в минувшем году в регионе впервые внедрили механизм обеспечения жильем детей-сирот с помощью жилищных сертификатов.

В 2023-м году Самарская область взяла на себя обязательство приобрести и передать льготникам этой категории 667 квартир. К настоящему времени муниципалитеты фактически справились с задачей – закуплено 663 квартиры, оставшиеся четыре жилых помещения планируют приобрести до 1 ноября. Активно ведется работа по передаче жилых помещений детям-сиротам.

Программа расселения граждан из аварийного жилья – также списке приоритетов областного Правительства. В прошлом году из аварийного жилого фонда было расселено рекордное количество граждан – 5120 человек. Глава региона поставил задачу реализовать эту госпрограмму досрочно – рассчитанная до 2025 года, в Самарской области она должна быть завершена уже в будущем году.

Всего к настоящему времени расселено более 13,9 тысячи граждан из аварийного жилья общей площадью более 231 тысяча квадратных метров. Это составляет 102% от установленного показателя национального проекта «Жилье и городская среда» (по числу граждан) и 96% от показателя по метражу расселяемого жилья.

Стартовал пятый, завершающий этап программы: расселено 2145 человека из 996 помещений площадью 423 тысячи квадратных метров. Контрактация 5-го этапа расселения завершена почти на 80%. Контракты на приобретение квартир в рамках 4-го этапа заключены полностью на весь запланированный объем жилья для переселения.

Напомним, врио первого вице-губернатора на совещаниях с руководством строительного комплекса, которые проводятся регулярно, ранее ставил муниципалитетам задачу по досрочной контрактации жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм. Благодаря такому подходу области удается не только успешно реализовать планы, но и формировать задел на будущее.

Врио председателя областного Правительства поручил усилить контроль за выполнением программы в Безенчукском, Волжском, Хворостянском муниципальных районах, городских округах Самара, Сызрань, Кинель, Отрадный, Чапаевск. На этих территориях строятся дома, где муниципалитетами уже приобретены жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Объекты достраиваются либо находятся на этапе оформления ввода в эксплуатацию. Виктор Кудряшов поставил задачу ускорить эти процедуры.

В ходе совещания также обсудили вопрос восстановления прав участников долевого строительства. Главой региона поставлена задача решить проблему дольщиков полностью до конца текущего года.

За период с сентября 2017 года по настоящее время в регионе были восстановлены права более 6,5 тысяч семей пострадавших граждан – участников долевого строительства, из числа проблемных исключены более 80 жилых домов. Только за прошлый год региону удалось исключить из реестра 31 объект. Для сравнения, годом ранее было исключено 14 домов.

На начало года в едином реестре проблемных объектов страны значилось 11 наиболее крупных капиталоемких объектов Самарской области. К настоящему времени их остается шесть.

Заместитель министра строительства Самарской области Анна Урусова доложила, что в настоящее время завершается строительство трёх многоквартирных домов, застройщиком которых выступает Самарский региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства: 16-ти этажный пятисекционный жилой дом на 18-м километре Московского шоссе (напротив бывшего ТЦ «Московский»); 6-секционный жилой дом переменной этажности в районе улицы Черемшанской (ранее застройщиком являлось ООО «Горос»), объект по улице Димитрова 74а (2 этап).

Тем не менее, считает Виктор Кудряшов, темпы работ надо ускорять. «Ни в коем случае нельзя упускать контроль, мы должны в обязательном порядке знать, на каком этапе находится строительство, сколько людей и техники задействовано на объекте, возникают ли какие-либо проблемы», - поставил задачу коллегам из министерства строительства глава регионального кабмина.