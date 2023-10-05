В Куйбышевском районе Самары хотят застроить еще один участок

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Жителям Самары предложили высказать свое мнение относительно проекта застройки высотками участка в Куйбышевском районе. Судя по документам мэрии, речь идет о площадке в 8033 квадратных метра на улице Шоссейной. Его хотят отдать под многоэтажную жилую застройку.

Улица Шоссейная в Самаре начинается от Фрунзенского моста, идет мимо Волгаря и озера Гатного, около пожарной части № 7 и пересечения Уральской и Утевской переходит в Новокуйбышевское шоссе. Где именно хотят построить новые высотки, в документах мэрии не обозначено, пишет 63.ру.

— Перечень информационных материалов к проекту решения будет представлен на экспозиции по адресу: Самара, Галактионовская, 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства. Экспозиция откроется с 10 октября. График работы: понедельник — четверг с 09:00 до 17:00, пятница — с 09:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье — выходные дни, — говорится в постановлении мэрии.

Замечания нужно отправить до 17 октября.

Свое мнение относительно застройки Шоссейной можно выразить и другими способами:

в письменной форме через официальный сайт мэрии;