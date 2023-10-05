Я нашел ошибку
Главные новости:
Суть проекта студента заключается в создании компактного устройства, объединяющего функционал проектора и компьютера.
Студент Тольяттинского Университета сервиса получит 1 млн ₽ от «Фонда содействия инновациям» на запуск стартапа
Руководство областного главка полиции в торжественной обстановке поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России.
Руководство ГУ МВД СО поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
Самарцам покажут советские открытки на школьную тему
Самарцам покажут советские открытки на тему школы
Самарцы помнят имя первого учителя
Самарцы помнят имя первого учителя
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Граждан РФ могут депортировать из Латвии
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.46
0.19
EUR 104.3
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Куйбышевском районе Самары хотят застроить еще один участок

5 октября 2023 12:54
107
В Куйбышевском районе Самары хотят застроить еще один участок

Жителям Самары предложили высказать свое мнение относительно проекта застройки высотками участка в Куйбышевском районе. Судя по документам мэрии, речь идет о площадке в 8033 квадратных метра на улице Шоссейной. Его хотят отдать под многоэтажную жилую застройку.

Улица Шоссейная в Самаре начинается от Фрунзенского моста, идет мимо Волгаря и озера Гатного, около пожарной части № 7 и пересечения Уральской и Утевской переходит в Новокуйбышевское шоссе. Где именно хотят построить новые высотки, в документах мэрии не обозначено, пишет 63.ру.

— Перечень информационных материалов к проекту решения будет представлен на экспозиции по адресу: Самара, Галактионовская, 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства. Экспозиция откроется с 10 октября. График работы: понедельник — четверг с 09:00 до 17:00, пятница — с 09:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье — выходные дни, — говорится в постановлении мэрии.

Замечания нужно отправить до 17 октября.

Свое мнение относительно застройки Шоссейной можно выразить и другими способами:

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
127
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
131
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
185
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
170
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
4 октября 2023  21:24
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
539
Весь список