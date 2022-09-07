В Кировском районе Самары снесут семь жилых домов и автоцентр

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В Самаре планируют реализовать проект комплексного развития территории на участке в Кировском районе. Проект постановления опубликован на сайте горадминистрации, сообщает sovainfo.ru.

Речь идет об участке площадью 3,89 гектара в границах улиц Металлургической и Магистральной. Здесь планируют возвести многоэтажные дома. Но перед этим предстоит снести старые объекты.



С территории уберут дома на улице Магистральной, 48, 52, 54, 56, 58, 60 и Металлургической, 47. Там также демонтируют автоцентр "Сервис плюс", контейнерную площадку и гаражи.



На все мероприятия по комплексному развитию отводят 7 лет. Жители домов, которые пойдут под снос, будут переселены.

Фото: администрация Самары