В Кировском районе Самары активно строят детский сад

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школу планируется построить с использованием механизма концессионного соглашения, инвестор определен.
Уже в этом году в селе Лопатино начнется строительство школы на 1500 мест
Во всех лесничествах на территории Самарской области.
В  Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств
Региональный координатор проекта «Детский спорт» Роман Балтер продемонстрировал Елене Владимировне тренировку команды детского футбольного клуба «Крылья мечты».
Балтер: «Мои предложения по совершенствованию механизма государственно-частного партнерства в спорте нашли поддержку у Елены Шмелевой»
В этой встрече смогут принять участие все футболисты, кроме Дениса Якубы и Дмитрий Прищепы, которые продолжают восстановление от повреждений.
"Крылья Советов" отправились в Тулу на матч с "Арсеналом"
В 2021 году «Т Плюс» продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре.
«Т Плюс» выполнит замену теплосети под четырьмя улицами в Самаре
Под контактную линзу попала опасная инфекция, которая активно развивалась и могла привести к тяжелым последствиям – потере глаза.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение пациенту после перенесенной инфекции глаза
На шести объектах работы уже закончены.
В 2021 году в Хворостянском районе новый вид приобретут семь общественных пространств
Поставлен рыболовецкий рекорд 2021 года Самарской области
Поставлен рыболовецкий рекорд 2021 года Самарской области
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.04
EUR 86.46
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Кировском районе Самары активно строят детский сад

6 августа 2021 14:56
155
Закончены все монолитные работы, ведется кладка керамических блоков ограждающих конструкций.

Работы по возведению двухэтажного детского сада в Кировском районе продолжаются.

Сегодня на объекте активно ведутся все строительные мероприятия, предусмотренные проектом. Закончены все монолитные работы, ведется кладка керамических блоков ограждающих конструкций.

«В ближайшее время эта работа будет закончена, мы приступим к осуществлению закрытия теплового контура здания, будут установлены окна и начаты фасадные работы. Также, параллельно, в подвальном помещении ведутся отделочные работы, утепление, штукатурка стен. Не забыли и про прилегающую к зданию территорию, здесь планируют грунт, а также подводят инженерные коммуникации», - рассказал руководитель Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

«Тепловой контур, который защитит строение от неблагоприятных погодных условий, в том числе, ветра, дождя и снега, сейчас находится в работе. Сразу после этого начнется утепление в основном здании, затем покраска фасада. В скором времени планируем устанавливать забор и восемь детских беседок с игровыми площадками.

Покрытие - резиновое. На участке будет высажено много зеленых насаждений: пирамидальные тополя, березы, голубые ели. На въезде запланирован большой палисадник», - добавил представитель подрядной организации Фельдблит Денис.

Данный объект стоит на особом контроле – плановая дата ввода здания в эксплуатацию – конец текущего года – приближается.

Вместимость данного учреждения составит более 130 мест для дошкольников всех возрастов. Здесь реализуют современную технологию размещения помещений для учащихся. Каждую детскую группу разделят на ячейки, по три на каждый этаж. На первом - для детей от года до трех лет, на втором для ребят от трех до шести. В этих помещениях будут находиться все необходимые объекты - раздевалки, игровые комнаты, буфет, спальня, а также туалеты. Перемещаться между этажами можно будет как по лестнице, так и на лифте, который установят чуть позже. Также для каждой ячейки предусмотрены отдельные вход и выход, что облегчит эвакуацию детей и воспитателей в случае чрезвычайной ситуации.

Здание готово также и к приему маломобильных групп населения, так как обеспечен беспрепятственный доступ (строительство пандусов, устройство лифтовой кабины и т.д.) для людей с ограниченными возможностями здоровья.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Кировский район детский сад строительство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с инвесторами на стройплощадке.
05 августа 2021, 19:03
В индустриальном парке «Чапаевск» идет строительство крупного логистического центра Ozon
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с инвесторами на стройплощадке. Строительство
842
На публичные слушания вынесут обсуждение строительства Богоявленского собора в Самаре
02 августа 2021, 13:41
На публичные слушания вынесут обсуждение строительства Богоявленского собора в Самаре
Здание с предельной высотой до 50 метров планируется построить на ул. Ново-Вокзальной Строительство
803
На 300 мест, 42 из которых предусмотрены для детей ясельных групп.
02 июня 2021, 15:39
«Демография»: в Южном городе продолжается строительство детского сада
На 300 мест, 42 из которых предусмотрены для детей ясельных групп. Строительство
851
В центре внимания
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
6 августа 2021  14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
140
В Самаре снова перекроют ряд дорог
6 августа 2021  13:37
В Самаре снова перекроют ряд дорог
236
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
6 августа 2021  13:18
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
272
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 августа 2021  12:41
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
211
Аномальная жара вернется в Самарскую область
6 августа 2021  12:23
Аномальная жара вернется в Самарскую область
214
Весь список