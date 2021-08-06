В Кировском районе Самары активно строят детский сад

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Работы по возведению двухэтажного детского сада в Кировском районе продолжаются.

Сегодня на объекте активно ведутся все строительные мероприятия, предусмотренные проектом. Закончены все монолитные работы, ведется кладка керамических блоков ограждающих конструкций.

«В ближайшее время эта работа будет закончена, мы приступим к осуществлению закрытия теплового контура здания, будут установлены окна и начаты фасадные работы. Также, параллельно, в подвальном помещении ведутся отделочные работы, утепление, штукатурка стен. Не забыли и про прилегающую к зданию территорию, здесь планируют грунт, а также подводят инженерные коммуникации», - рассказал руководитель Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

«Тепловой контур, который защитит строение от неблагоприятных погодных условий, в том числе, ветра, дождя и снега, сейчас находится в работе. Сразу после этого начнется утепление в основном здании, затем покраска фасада. В скором времени планируем устанавливать забор и восемь детских беседок с игровыми площадками.

Покрытие - резиновое. На участке будет высажено много зеленых насаждений: пирамидальные тополя, березы, голубые ели. На въезде запланирован большой палисадник», - добавил представитель подрядной организации Фельдблит Денис.

Данный объект стоит на особом контроле – плановая дата ввода здания в эксплуатацию – конец текущего года – приближается.

Вместимость данного учреждения составит более 130 мест для дошкольников всех возрастов. Здесь реализуют современную технологию размещения помещений для учащихся. Каждую детскую группу разделят на ячейки, по три на каждый этаж. На первом - для детей от года до трех лет, на втором для ребят от трех до шести. В этих помещениях будут находиться все необходимые объекты - раздевалки, игровые комнаты, буфет, спальня, а также туалеты. Перемещаться между этажами можно будет как по лестнице, так и на лифте, который установят чуть позже. Также для каждой ячейки предусмотрены отдельные вход и выход, что облегчит эвакуацию детей и воспитателей в случае чрезвычайной ситуации.

Здание готово также и к приему маломобильных групп населения, так как обеспечен беспрепятственный доступ (строительство пандусов, устройство лифтовой кабины и т.д.) для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: администрация Самары