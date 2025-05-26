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В Госдуме анонсировали начало строительства многоквартирных деревянных домов
В Госдуме анонсировали начало строительства многоквартирных деревянных домов
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В Госдуме анонсировали начало строительства многоквартирных деревянных домов

26 мая 2025 09:17
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В Госдуме анонсировали начало строительства многоквартирных деревянных домов

В ближайший год в России начнется реализация проектов по строительству деревянных многоквартирных домов. Об этом 25 мая сообщил первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы (ГД) РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишут "Известия". 

По его словам, в настоящий момент пожарные службы проводят испытания таких высотных построек на воздействие прямого пламени, и по итогам экспериментов встречаются хорошие показатели.

«Примерно в течение года уже начнут достаточно активно реализовываться проекты, пускай там не с высотным домостроением, но средней этажности, до пяти этажей у нас дома из дерева должны появиться в нашей стране», — отметил депутат в беседе с ТАСС.

Кошелев подчеркнул, что деревянные постройки сейсмоустойчивы. Кроме того, они гораздо более прочные, чем железобетонные и кирпичные дома, добавил он.

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