Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт и финиш — у мемориала семье Володичкиных, расположенного на улице братьев Володичкиных.
В Алексеевке пройдет областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти братьев Володичкиных
Хедлайнерами программы станут Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, группы «Фабрика» и «Рондо» с Александром Ивановым.
Марафон «ZaРоссию»:  трехчасовой концерт состоится на площади Куйбышева
Россиянам напомнили, как безопасно готовить шашлыки
Россиянам напомнили, как безопасно готовить шашлыки
Улицу Демократическую в Самаре не будут продлевать до Крутых Ключей
Улицу Демократическую в Самаре не будут продлевать до Крутых Ключей
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле ТЦ «Парк Хаус» в Самаре
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле ТЦ «Парк Хаус» в Самаре
18% работников Самарской области намерены пойти в отпуск в мае
18% работников Самарской области намерены пойти в отпуск в мае
В Октябрьске водитель сбил мальчика
В Октябрьске водитель сбил мальчика
В Генеральном плане Самары не будет проекта по строительству третьей линии метро
В Генеральном плане Самары не будет проекта по строительству третьей линии метро
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
В Самаре отметят международный день танца
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Генеральном плане Самары не будет проекта по строительству третьей линии метро

30 апреля 2022 12:47
196
В Генеральном плане Самары не будет проекта по строительству третьей линии метро

Об этом 63.RU сообщил глава департамента градостроительства Сергей Шанов.

Ведомство последние два года вело работу по формированию поправок в генплан, в том числе чтобы выполнить требование федерального законодательства по формированию карт развития транспортной и социальной инфраструктуры. Документ представили на суд жителей в 2021 году. И он вызвал широкий общественный резонанс.

В частности, жителей привлекли планы по развитию транспортной инфраструктуры. Многие остались недовольны тем, что их потеснят ради каких-то строек. Оказалась в немилости и идея строительства третьей линии метро. На карте специалисты депграда указали, что она пройдет от Московского шоссе через Гагарина, Партизанскую, Верхне-Карьерную, реку Самару, вдоль Южного шоссе, через Уральскую, Утевскую до Долотного переулка, в районе пересечения с Пугачевским трактом.

Станции собирались сделать в районе пересечения Московского шоссе, проспекта Карла Маркса и Гагарина, а также на Партизанской — у пересечения с улицей Аэродромной, и в поселке Толевом. На участке подземки вдоль Южного шоссе предлагали построить две станции. В том числе — за торговым центром «Амбар». Еще одну станцию собирались сделать в районе пересечения Пугачевского тракта с Долотным переулком.

Глобальные планы не пришлись по вкусу жителям. Они оставили много отрицательных отзывов во время общественных обсуждений проекта. Большинство противников — владельцы дачных участков в Куйбышевском районе.

— Проложить метро хотят через Кряжский дачный массив КНПЗ, то есть через заселенный частный сектор, большой массив, расположенный между улицами Радио, Утевской и Долотным переулком (Воинской). Товарищество насчитывает около 700 землевладений и домов. Фактически, по предлагаемым изменениям в Генеральный план, под снос попадает более 200 домов и участков, также ликвидируют всю инфраструктуру — электросети, газопровод, водопровод, — высказался один из самарцев.

Также участники общественных обсуждений усомнились, что властям удастся успешно реализовать проект, учитывая особенности Куйбышевского района:

— Куйбышевский район весь построен на болоте, много грунтовых вод. Тянуть верхом — не вариант. Следовательно, нужно будет искать обходные пути.

В итоге чиновники прислушались к жителям и убрали этот объект с карты. Еще одной причиной стала отдаленная перспектива строительства третьей линии метро. Подобные проекты требуют огромного финансирования. Например, строительство только станции метро «Алабинской» обошлось в сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Времени тоже потребуется немало, учитывая, что первую ветку только достраивают, а вторую еще и не начинали. Обновленный Генплан же рассчитан до 2037 года.

Обновленный Генплан в пятницу, 29 апреля, одобрили в городской думе. Теперь его отправят на подпись главе города.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
На склон площади Славы пришло более 3000 человек.
29 апреля 2022  18:55
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
1145
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
29 апреля 2022  14:57
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
581
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022  14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
463
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
29 апреля 2022  13:43
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
581
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022  13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
371
Весь список