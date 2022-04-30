В Генеральном плане Самары не будет проекта по строительству третьей линии метро

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Об этом 63.RU сообщил глава департамента градостроительства Сергей Шанов.

Ведомство последние два года вело работу по формированию поправок в генплан, в том числе чтобы выполнить требование федерального законодательства по формированию карт развития транспортной и социальной инфраструктуры. Документ представили на суд жителей в 2021 году. И он вызвал широкий общественный резонанс.

В частности, жителей привлекли планы по развитию транспортной инфраструктуры. Многие остались недовольны тем, что их потеснят ради каких-то строек. Оказалась в немилости и идея строительства третьей линии метро. На карте специалисты депграда указали, что она пройдет от Московского шоссе через Гагарина, Партизанскую, Верхне-Карьерную, реку Самару, вдоль Южного шоссе, через Уральскую, Утевскую до Долотного переулка, в районе пересечения с Пугачевским трактом.

Станции собирались сделать в районе пересечения Московского шоссе, проспекта Карла Маркса и Гагарина, а также на Партизанской — у пересечения с улицей Аэродромной, и в поселке Толевом. На участке подземки вдоль Южного шоссе предлагали построить две станции. В том числе — за торговым центром «Амбар». Еще одну станцию собирались сделать в районе пересечения Пугачевского тракта с Долотным переулком.

Глобальные планы не пришлись по вкусу жителям. Они оставили много отрицательных отзывов во время общественных обсуждений проекта. Большинство противников — владельцы дачных участков в Куйбышевском районе.

— Проложить метро хотят через Кряжский дачный массив КНПЗ, то есть через заселенный частный сектор, большой массив, расположенный между улицами Радио, Утевской и Долотным переулком (Воинской). Товарищество насчитывает около 700 землевладений и домов. Фактически, по предлагаемым изменениям в Генеральный план, под снос попадает более 200 домов и участков, также ликвидируют всю инфраструктуру — электросети, газопровод, водопровод, — высказался один из самарцев.

Также участники общественных обсуждений усомнились, что властям удастся успешно реализовать проект, учитывая особенности Куйбышевского района:

— Куйбышевский район весь построен на болоте, много грунтовых вод. Тянуть верхом — не вариант. Следовательно, нужно будет искать обходные пути.

В итоге чиновники прислушались к жителям и убрали этот объект с карты. Еще одной причиной стала отдаленная перспектива строительства третьей линии метро. Подобные проекты требуют огромного финансирования. Например, строительство только станции метро «Алабинской» обошлось в сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Времени тоже потребуется немало, учитывая, что первую ветку только достраивают, а вторую еще и не начинали. Обновленный Генплан же рассчитан до 2037 года.

Обновленный Генплан в пятницу, 29 апреля, одобрили в городской думе. Теперь его отправят на подпись главе города.