Аналитики Циан сравнили цены на первичном и вторичном рынках крупнейших городов России и выяснили, какую недвижимость сейчас выгоднее покупать в каждой локации. В последние месяцы ситуация кардинально не изменилась - по-прежнему в большинстве городов новостройки дороже готового жилья.
- Только в 5 локациях из 39 в ноябре 2022 г. “квадрат” на первичном рынке дешевле, чем на вторичном - в Севастополе, Владивостоке, Оренбурге, Саратове и Махачкале. В начале года их было 12.
- С начала года цены на первичном рынке в большинстве локаций увеличились сильнее, чем на вторичном (в среднем +13% против +7%), что привело к сокращению числа городов, где готовое жилье дороже новостроек.
- С мая цены и на первичном, и на вторичном рынках стагнируют. Мобилизация не оказала существенного влияния на динамику стоимости “квадрата”.
- Сочи - единственный город, где с начала годы цены сократились и на “первичке”, и на “вторичке”. Отрицательная динамика в новостройках также в Оренбурге и Омске.
- Наибольший рост цен отмечен в более дешевых локациях. Жилье в 500-тысячниках дорожает быстрее, чем в миллионниках.
- При покупке жилья в ипотеку квартира на первичном рынке становится выгоднее, чем на вторичном за счет разницы ставок.