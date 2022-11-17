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В большинстве городов новостройки дороже готового жилья

17 ноября 2022 13:08
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В большинстве городов новостройки дороже готового жилья

Аналитики Циан сравнили цены на первичном и вторичном рынках крупнейших городов России и выяснили, какую недвижимость сейчас выгоднее покупать в каждой локации. В последние месяцы ситуация кардинально не изменилась - по-прежнему в большинстве городов новостройки дороже готового жилья.

  • Только в 5 локациях из 39 в ноябре 2022 г. “квадрат” на первичном рынке дешевле, чем на вторичном - в Севастополе, Владивостоке, Оренбурге, Саратове и Махачкале. В начале года их было 12.
  • С начала года цены на первичном рынке в большинстве локаций увеличились сильнее, чем на вторичном (в среднем +13% против +7%), что привело к сокращению числа городов, где готовое жилье дороже новостроек.
  • С мая цены и на первичном, и на вторичном рынках стагнируют. Мобилизация не оказала существенного влияния на динамику стоимости “квадрата”.
  • Сочи - единственный город, где с начала годы цены сократились и на “первичке”, и на “вторичке”. Отрицательная динамика в новостройках также в Оренбурге и Омске.
  • Наибольший рост цен отмечен в более дешевых локациях. Жилье в 500-тысячниках дорожает быстрее, чем в миллионниках.
  • При покупке жилья в ипотеку квартира на первичном рынке становится выгоднее, чем на вторичном за счет разницы ставок.

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