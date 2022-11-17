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Аналитики Циан сравнили цены на первичном и вторичном рынках крупнейших городов России и выяснили, какую недвижимость сейчас выгоднее покупать в каждой локации. В последние месяцы ситуация кардинально не изменилась - по-прежнему в большинстве городов новостройки дороже готового жилья.