В Администрации Самары прошло совещание по подготовке к строительству планетария

175

Подготовка к строительству планетария вышла на финишную прямую. В ближайшие дни здесь установят забор и начнут подготовку котлована.

На данном этапе планирования есть необходимость убедиться в техническом состоянии ракеты. Специалисты приняли решение вести постоянный мониторинг и контроль уровня вибраций.

Ели, обрамляющие музей, получат специальное разрешение на пересадку. Их выкопают с комом, заморозят, а затем поместят в железные сетки. Потом ели транспортируют на хранение в питомник. Когда наступят агротехнические сроки, деревья высадят в грунт.

Памятник конструктору Козлову на время строительных работ по согласованию с семьей Дмитрия Ильича передадут на ответственное хранение.

В целях обеспечения безопасности сотрудников музея разместят в другом здании. Работу экспозиции на время строительства приостановят. Подсветка ракеты будет отключена.