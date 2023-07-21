В 14-м квартале жилого микрорайона «Волгарь» продолжается строительство новой школы!

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Строительные бригады уже успели проделать большой фронт работ, в том числе завершить кирпичную кладку третьего этажа. Большая часть уже позади - и это не может не радовать! В настоящий момент продолжаются работы по возведению кирпичной кладки четвертого этажа, а также монтажу плит перекрытия. В активной фазе - отделочные работы, а также монтаж внутренних сетей инженерного обеспечения.

В нашем регионе появлению новых мест для детей в школах и детских садах уделяется особое внимание. Так, строительство новой школы в Волгаре позволит увеличить количество свободных мест для тысячи юных самарцев, живущих в молодом развивающемся микрорайоне. Напомним, что возведение такого масштабного проекта стало возможным благодаря концессионному соглашению с ООО «ПроШкола».

Сейчас строительство учебных заведений вышло на небывало высокие темпы.

«Дети должны учиться в комфортных условиях», – такую задачу ставит Дмитрий Азаров. Таким образом, за последние несколько лет в регионе возвели 9 школ, а 198 образовательных учреждений удалось отремонтировать.