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Суд признал стройку епархиального центра у Ботанического сада незаконной

4 августа 2021 13:50
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Суд признал стройку епархиального центра у Ботанического сада незаконной

Арбитражный суд Самарской области вынес решение о строительстве детского епархиального центра на пересечении улиц Врубеля и Мичурина в Самаре, сообщает 63.ru.

С иском к Самарской епархии Русской православной церкви в арбитраж обратилась государственная инспекция строительного надзора с просьбой оштрафовать религиозную организацию за ведение строительства без разрешения.

Суд признал стройку у Ботанического сада незаконной, но привлекать Церковь к административной ответственности за строительство детского епархиального центра без разрешения не стал, посчитав это малозначительным нарушением, и ограничился устным замечанием.

Епархию призвали заморозить строительство Центра до получения разрешения, затем его возведение продолжится. Пока на строительной площадке залили фундамент.

Против появления на окраине Ботанического сада епархиального центра выступают местные жители.

Фото: Pixabay.com

Теги: ботсад епархия стройка суд

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