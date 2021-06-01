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Суд отказался передавать дело о сотнях недоделках «Самара Арены» в Казань

1 июня 2021 09:45
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Суд отказался передавать дело о сотнях недоделках «Самара Арены» в Казань

Апелляционный суд отказался передавать дело о строительных недостатках «Самара Арены» в казанский арбитраж. Препарирование недоработок и «косяков» в трудах генподрядчика стадиона продолжится в Москве. Об этом пишет газета «Самарское Обозрение» в выпуске от 31 мая.

Стадион «Самара Арена» (переименованный в «Солидарность Арена» в апреле 2021 года) строило «Производственно-строительное объединение «Казань». Генеральным директором и единоличным владельцем компании является известный в Республике Татарстан и за её пределами бизнесмен Равиль Зиганшин, сообщает Обозрение.

Процесс строительства стадиона для мундиаля 2018 года был проблемным практически с самого начала. ПСО «Казань» неоднократно требовало увеличить смету проекта, из-за чего итоговая его стоимость выросла с 13,3 млрд рублей до 24,2 млрд рублей. Параллельно генподрядчик корректировал и конструкторские решения проекта арены, что привело к срыву сроков сдачи арены.

В конце 2019 года стадион передали специально созданному для управления объектом государственному автономному учреждению Самарской области «Самара Арена».

В декабре 2020 года оператор стадиона подал в московский арбитраж иск к ПСО «Казань» с требованием устранить более 400 выявленных недостатков – за свой счёт и в течение 30 дней со вступления в силу решения суда.

С самого начала разбирательств ответчик пытался перенести их в казанский арбитраж своего родного Татарстана. Но московский суд отклонил заявление ПСО «Казань», отметив, что условиями заключённого договора предусмотрена договорная подсудность. И решения по судебным спорам, связанным с исполнением контракта, должен принимать Арбитражный суд Москвы.

Представители ПСО «Казань» с этим не смирились, попытавшись обжаловать определение о подсудности в апелляционной инстанции. Но жалобу вернули заявителю – как оказалось, ПСО «Казань» пропустило сроки обжалования решения по ходатайству без каких-либо уважительных причин.

Как считают опрошенные «Самарским Обозрением» эксперты, попытки перенести разбирательства в родной регион предпринимались ПСО «Казань» в надежде на более лояльное отношение к ним суда. Вместе с тем юристы отмечают, что у ПСО «Казань» изначально не было шансов перенести спор в родной регион из-за прописанной в госконтракте подсудности споров.

– Роман Щерба

Теги: Казань подрядчик Самара Арена стадион суд

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