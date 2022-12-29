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Строительство театра «Грань» и исполнение программы социальной газификации – под контролем Правительства региона

29 декабря 2022 13:00
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Строительство театра «Грань» и исполнение программы социальной газификации – под контролем Правительства региона

В среду, 28 декабря 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал в Новокуйбышевске и поселке Шмидта, который входит в состав этого городского округа. Глава областного кабинета министров проверил, как выполняются работы по строительству внутрипоселковых газопроводов и подключению к сетям газоснабжения в рамках программы социальной газификации, провел совещание по выполнению показателей программы. Кроме того, Виктор Кудряшов посетил строящийся объект – новое здание новокуйбышевского театра «Грань».
Напомним, результатом реализации программы социальной газификации (догазификации), принятой по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, станет подведение газа до границ земельных участков домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Обязательным условием участия в программе является использование голубого топлива для личных потребностей, не связанных с коммерческой деятельностью.

В Самарской области исполнение программы идет полным ходом: проведена оценка потенциала газификации, организован прием заявок жителей, строятся внутрипоселковые газопроводы, осуществляется технологическое присоединение домовладений к газораспределительным сетям. 17 льготных категорий граждан, в соответствии с решением Правительства региона, могут воспользоваться правом на получение единовременной денежной выплаты на приобретение газового оборудования: котла, счетчика и плиты, а также на устройство газораспределительной сети внутри дома.
Вместе с главой Новокуйбышевска Сергеем Марковым и министром энергетики и ЖКХ Александром Мордвиновым Виктор Кудряшов осмотрел территорию поселка Шмидта и построенные объекты газификации.

«Это перспективный поселок, здесь работают школа, детский сад, поэтому люди охотно строят здесь дома, активно подают заявки на газификацию», – пояснил Сергей Марков.
Затем, на совещании в администрации района, которое провел Виктор Кудряшов, речь шла об исполнении программы в целом по области.
«К настоящему времени заключено более 8800 договоров с конкретными сроками подключения. На текущий момент исполнено 53%, то есть создана техническая возможность более чем для 4,5 тысяч домовладений, которые могут подключиться к газу. Это достаточно высокие показатели, но работы продолжаются, мы намерены их ускорять. Большое количество заявок продолжает поступать, а значит, темпы необходимо наращивать. Из этого количества заявок только 35% домовладений непосредственно подключены к газу, это конечный результат нашей работы, то что мы называем «чайник на плите». И сегодня мы, в том числе, обсуждаем вопрос о том, как муниципалитет будет помогать людям делать «последнюю милю» - прокладку нескольких метров газопровода по территории участка - и монтаж внутридомового газового оборудования. Это задача, которая однозначно требует усиления, и мы договорились, как мы это будем делать. Уверен, все задачи по проектированию, строительству газопроводов и подключению домов в рамках социальной газификации область выполнит в срок», – отметил Виктор Кудряшов.
В ходе совещания в администрации Новокуйбышевска глава регионального кабмина поручил муниципалитету усилить адресную, персональную работу с владельцами домов, которые потенциально могут быть газифицированы в рамках программы. Город станет одной из пилотных площадок, где услуга социальной газификации станет одним из муниципальных сервисов.

Участники совещания предложили также подключить к индивидуальной работе с гражданами молодежного министра энергетики и ЖКХ. Ему, а также ответственным за исполнение программы представителям администрации Новокуйбышевска, предстоит выяснить причины отказов отдельных домовладельцев, а в случае необходимости помочь гражданам оформить документы.
Затем Виктор Кудряшов посетил площадку строящегося здания, в которое в ближайшем будущем переедет театр «Грань». Возведение объекта идет ударными темпами, строители работают без праздников и выходных. Используются специальные технологии для возведения строительных объектов в холодное время года. В 4-5-этажном здании переменной этажности площадью более 8,6 тысячи квадратных метров разместится три сценических площадки: основной зал на 200 мест, историческая сцена на 80 зрителей и малый зал (88 зрителей).
«По графику, срок ввода здания в эксплуатацию – октябрь 2024 года, но я уверен, что темпы работ, которые мы сегодня видим, позволят ввести театр значительно раньше. Строительство началось в сентябре, а сегодня уже готовы цокольный этаж и два надземных этажа. Планируется, что к концу апреля полностью будет построена коробка, и уже в мае-июне начнутся отделочные работы. «Грань» - это авторский театр, и он будет именно таким, каким задумал его главный режиссер Денис Сергеевич Бокурадзе. Такую задачу перед нами поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, поскольку именно работа нынешней команды делает театр уникальным. Сегодня в «Грань» буквально не попасть – большое количество людей не только из Самары, Самарской области, но и со всей России хотят посетить спектакли, но возможности действующего зала пока не позволяют организовать массовые посещения. Благодаря новому зданию такая возможность скоро появится у многих людей. Думаю, они по достоинству оценят новый театр и прилегающую территорию», – выразил уверенность Виктор Кудряшов.

«Новое здание театра «Грань» и сквер возле него станут тем местом, куда зрители и жители города смогут прийти, погулять, сфотографироваться. Мы ожидаем, что сюда будут приезжать любители театра из других регионов, здесь будут проводиться театральные фестивали, и надеемся, что это место станет своего рода театральной Меккой страны», – отметил художественный руководитель театра «Грань» Денис Бокурадзе.

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