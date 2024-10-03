стоимость квадратного метра вторичного жилья в Самаре немного увеличилась в сентябре

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за сентябрь в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%, средняя стоимость осталась на уровне в 133 000 руб. Незначительное снижение зафиксировано в в Екатеринбурге (-0,2% до 116 000 р/кв.м) и Новосибирске (-0,1% до 113 000 р/кв.м). Рост на 1% и более продемонстрировали только Нижний Новгород (+1,6% до 133 000 рублей), Краснодар (+1,5% до 117 000 рублей) и Казань (+1,1% до 169 000 рублей). В 10 мегаполисах из 16 изменение цены квадратного метра на вторичном рынке составило менее 0,5%. Что повторяет динамику прошлого месяца.

Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Самары в сентябре составила около 114 000 рублей, за месяц она незначительно выросла на 0,1%. За последний месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе снизилось на 2%. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры в городе составляет 5,6 млн рублей, а средняя площадь – 47,8 кв.м.

«Небольшой рост стоимости метров вторичного жилья в сентябре обусловлен несколькими факторами, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Во-первых, продавцы «вторички», которые стремятся получить наличные для улучшения жилищных условий и первоначального взноса по ипотеке, должны обладать большей суммой средств из-за недоступности льготных программ для большинства категорий людей. Некоторые продавцы могут повышать цены, чтобы компенсировать подорожание кредитов, особенно если планируют купить жилье большей площади. Во-вторых, ожидания снижения цен на вторичное жилье после сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке тоже пока не оправдались. Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам».

Объем предложения в среднем по миллионникам немного снизился. За сентябрь объем экспозиции в миллионниках сократился на 1,9%. Однако в Москве, Омске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Воронеже фиксируется накопление базы от 1,1% до 6%.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+0,2% за месяц до 333 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,3% до 203 000 р/кв.м), Казань (+1,1% до 169 000 рублей), Нижний Новгород (+1,6% до 133 000 рублей) и Красноярск (+0,5% до 119 000 р/кв.м). “Квадраты” менее 100 000 рублей продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.