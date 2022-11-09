Станцию метро "Театральная" в Самаре планируют сдать раньше срока

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Об этом заявил Дмитрий Азаров в прямом эфире на телеканале Россия 24 в программе "Главная тема".

Завершить стройку раньше срока планируют в первую очередь для удобства самарцев.

Дмитрий Азаров рассказал, что сейчас работы ведутся активными темпами. Это важнейший проект региона.

"Есть большое желание завершить строительство метро досрочно. И мы сейчас активно работаем в этом направлении", - отметил Дмитрий Азаров в эфире программы "Главная тема".

Напомним, станцию метро "Театральная" начали возводить в этом году. Это долгожданный объект транспортной инфраструктуры. Он позволит связать удаленные районы города с историческим центром Самары, запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах областной столицы. Станция обеспечит сокращение интервала движения поездов с нынешних 15 до 5 минут, что раньше было ограничено техническими нюансами, пишет ГТРК Самара.