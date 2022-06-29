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Стали известны параметры ТЦ, который построят на месте рынка «Шапито» в Самаре

29 июня 2022 10:04
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Стали известны параметры ТЦ, который построят на месте рынка «Шапито» в Самаре

Появились новые подробности о судьбе участка на пересечении улиц Георгия Димитрова и Зои Космодемьянской. Сейчас там находится рынок «Шапито», но в скором времени на его месте начнут строить торговый центр. Об этом сообщили руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

— Строительство торгового центра скоро начнется и займет полтора года. После завершения строительных работ все предприниматели, которые уже осуществляют торговлю на рынке, а также другие предприниматели смогут продавать свою продукцию на этом месте, — сказал Владислав Зотов.

Как сообщил чиновник, в торговом центре будут продавать строительные материалы и продукты питания. По его словам, для торговцев, которые работают на рынке, отведут места в близлежащих районах. Но у них будет шанс вернуться.

На прошлой неделе торговые ряды на «Шапито» начали сносить. 

«Шапито» принадлежит компаниям, аффилированным с депутатом Самарской губернской думы, единороссом Виктором Воропаевым. В 2012 году одна из них — ООО «Коробейник» — пыталась добиться разрешения от властей на строительство ТЦ на месте ларьков. Однако только в 2016 году мэрия Самары разрешила возвести новое здание. Проект одобрили на публичных слушаниях. Подготовку к реализации проекта начали в 2018 году и на «Шапито» снесли часть павильонов. Но потом взяли паузу длиной в четыре года, пишет 63.ру.

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