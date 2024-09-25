средние площади новостроек в Самаре одни из самых больших среди мегаполисов России

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре относительно августа цены на новостройки в миллионниках России снизились в среднем на 0,2%. В среднем за сентябрь в российских мегаполисах цена квадратного метра в новостройках опустились чуть ниже 166 000 р/кв.м, что говорит о начале ожидаемого ранее тренда. При этом в половине крупнейших городов зафиксировано снижение или стагнация медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены опустились в Воронеже (-2,3%), Нижнем Новгороде (-1,9%), Москве (-1,5%), Красноярске (-1,2%) и Уфе (-0,8%).

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Самары в сентябре 2024 года составила 112 000 рублей. За месяц цена «квадрата» в городе почти не изменилась (-0,1%). Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Самары составляет 5,9 млн рублей, а средняя площадь - 52,2 кв.м. По этому показателю Самара занимает третье место среди российских миллионников. Квартиры с большей средней площадью продаются только в Казани и Красноярске. За сентябрь количество доступных предложений на рынке новостроек Самары увеличилось на 1%.

«После изменений в условиях льготных ипотечных программ рынок ожидал начала тренда на снижение стоимости первичного жилья. В начале осени мы увидели цифры, которые подтверждают старт этой тенденции, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Стоит отметить, что динамика снижения цен в среднем по рынку пока минимальна, несмотря на ряд громких акций от застройщиков. Мы ожидаем новых точечных акций и специальных предложений от девелоперов и постепенное незначительное снижение средней цены квадрата в течение ближайшего года, если макроэкономические условия останутся неизменными».

В августе миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра традиционно стали Москва (-1,5% до 364 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (-0,6% до 244 000 р/кв.м), Казань (+0,5% до 221 000 р/кв.м), Нижний Новгород (-1,9% до 188 000 р/кв.м) и Екатеринбург (+0,5% до 154 000 р/кв.м).

В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек сократилось на 3,7% относительно августа. Средняя площадь квартир в новостройках, выставленных на продажу, относительно августа уменьшилась на 2%. Городами с самыми большими средними площадями квартир в новостройках стали Красноярск (56,2 кв.м), Казань (53,6 кв.м), Самара (52,2 кв.м), Нижний Новгород (51,4 кв.м) и Челябинск (51,1 кв.м).