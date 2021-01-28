Семь перспективных территорий в Самаре определили под комплексную застройку

121

В Самарской области изменят механизмы расселения людей из ветхого или аварийного жилья. По-новому будет проходить комплексное развитие территорий. Корректировки связаны с законом, который в конце 2020 года подписал Президент России Владимир Путин.

- Новый закон существенно упрощает для потенциальных застройщиков процедуру расселения и надежно защищает права граждан, - отмечают в Правительстве Самарской области.



Во вторник, 26 января, первый вице-губернатор региона Виктор Кудряшов объявил о начале мероприятий в этой сфере. Областное министерство строительства уже определило в Самаре семь перспективных территорий, где могут построить дома для будущих переселенцев. Власти надеются, что инвесторы проявят интерес к этим участкам, сообщает СОВА.