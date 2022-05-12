Санкции помешают строительству канатных дорог в Самарской области

130

Власти Самары решили не отказываться от планов по строительству канатных дорог. Однако сроки их появления становятся всё более туманными. Оказалось, что сделать такие масштабные объекты сейчас проблематично из-за санкций, которые ввели против России западные страны из-за спецоперации на Украине. Об этом в интервью 63.RU рассказал руководитель Департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

— Мы получили заявки на строительство канатной дороги до Рождествено, но сейчас процесс серьезно застопорился. Дело в том, что, скажу честно, собрать канатную дорогу полностью в России невозможно, часть комплектующих — иностранные, а в нынешней ситуации это сделает проект серьезно дороже. Поэтому сейчас судьба таких проектов находится в подвешенном состоянии. Получат ли они продолжение, станет известно ближе к осени. Сейчас инвесторы пересчитывают бизнес-план, — рассказал глава департамента.

При этом канатные дороги уже нанесли на новый утвержденный Генплан города. Судя по всему, власти серьезно настроены возвести как минимум два объекта.