Я нашел ошибку
Главные новости:
Массовые отставки губернаторов широко обсуждаются экспертным сообществом.
Выпускники «школы губернаторов» стали врио глав регионов в 5 субъектах РФ
В скором времени планируется провести обучение для нового потока.
В ПВГУС завершила обучение компьютерной грамотности группа слушателей серебряного возраста
Игорь Комаров подчеркнул, что Марий Эл – это территория межнационального согласия, мира и прекрасной самобытной культуры.
Игорь Комаров представил Юрия Зайцева – врио Главы Республики Марий Эл
В Самаре за сутки заболели 14 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Самаре впервые пройдёт губернский маркет-фестиваль самарских фабрик и дизайнеров одежды «Территория моды. Сделано в России»
В Самаре впервые пройдёт губернский маркет-фестиваль самарских фабрик и дизайнеров одежды «Территория моды. Сделано в России»
Самарец хранил героин в кармане куртки
Самарец хранил героин в кармане куртки
"ЛУКОЙЛ" приобретет 411 АЗС Shell
"ЛУКОЙЛ" приобретет 411 АЗС Shell
В Тольятти три товарища похитили аккумулятор
В Тольятти три товарища похитили аккумулятор
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.84
1.46
EUR 72.63
1.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра "Филин" на набережной в Самаре 
Около 2 тысяч сообщений граждан региона в соцсетях взяли в работу органы власти в майские праздники  
В Тольятти состоится фестиваль колокольных звонов - «Волжские звоны»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Санкции помешают строительству канатных дорог в Самарской области

12 мая 2022 13:25
130
Санкции помешают строительству канатных дорог в Самарской области

Власти Самары решили не отказываться от планов по строительству канатных дорог. Однако сроки их появления становятся всё более туманными. Оказалось, что сделать такие масштабные объекты сейчас проблематично из-за санкций, которые ввели против России западные страны из-за спецоперации на Украине. Об этом в интервью 63.RU рассказал руководитель Департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

— Мы получили заявки на строительство канатной дороги до Рождествено, но сейчас процесс серьезно застопорился. Дело в том, что, скажу честно, собрать канатную дорогу полностью в России невозможно, часть комплектующих — иностранные, а в нынешней ситуации это сделает проект серьезно дороже. Поэтому сейчас судьба таких проектов находится в подвешенном состоянии. Получат ли они продолжение, станет известно ближе к осени. Сейчас инвесторы пересчитывают бизнес-план, — рассказал глава департамента.

При этом канатные дороги уже нанесли на новый утвержденный Генплан города. Судя по всему, власти серьезно настроены возвести как минимум два объекта.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
12 мая 2022  12:59
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
200
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
12 мая 2022  12:54
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
130
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
11 мая 2022  13:47
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
422
Общественные слушания решат судьбу лесопарка имени 60-летия Советской власти в Самаре
11 мая 2022  13:41
Общественные слушания решат судьбу лесопарка имени 60-летия Советской власти в Самаре
341
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 
11 мая 2022  12:40
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 
450
Весь список