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Самые небольшие по площади новостройки бизнес-класса продаются в Самаре

27 июня 2024 10:46
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самые небольшие по площади новостройки бизнес-класса продаются в Самаре

По данным Яндекс Недвижимость, в преддверии изменений в условиях льготного кредитования количество сделок с первичной недвижимостью растет. В июне средняя площадь продающейся квартиры в новостройке класса комфорт в городах-миллионниках составила 51 кв.м. Относительно мая этот показатель вырос на 0,8%, что является признаком вымывания более малометражных лотов из экспозиции. Аналогичный тренд прослеживается и в сегменте бизнес-класса: здесь средняя площадь продаваемых объектов увеличилась относительно мая на 1%.

Миллионниками с самыми небольшими средними площадями квартир в новостройках класса комфорт в июне стали Санкт-Петербург (38,4 кв.м), Москва (42,5 кв.м), Волгоград (42,6 кв.м), Ростов-на-Дону (47,2 кв.м) и Пермь (47,3 кв.м). Самые дорогие “комфортные” метры продаются в Москве (280 000 р/кв.м, включая ТиНАО), Санкт-Петербурге (226 000 р/кв.м), Казани (203 000 р/кв.м), Нижнем Новгороде (163 000 р/кв.м) и Красноярске (150 000 р/кв.м).

В среднем по миллионникам цена на недвижимость комфорт-класса стагнирует и не изменилась относительно мая, также как и на недвижимость бизнес-класса.

“В силу маркетинговых причин мы видим большой объем предложения в сегменте бизнес-класса, хотя во многих случаях по базовым характеристикам эти предложения могут минимально отличаться от класса комфорт,” - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость.

Миллионниками с самыми небольшими средними площадями объектов недвижимости класса бизнес в июне стали Самара (39,8 кв.м), Ростов-на-Дону (43,9 кв.м), Москва (44,6 кв.м), Екатеринбург (48,8 кв.м) и Воронеж (52,7 кв.м), городами с самой дорогой бизнес-недвижимостью - Москва (388 000 р/кв.м, включая ТиНАО), Петербург (320 000 р/кв.м), Казань (262 000 р/кв.м), Нижний Новгород (234 000 р/кв.м) и Екатеринбург (209 000 р/кв.м).

Квадратные метры элит-класса, напротив, растут в цене: в Москве относительно мая медианная стоимость выросла на 2,2%, превысив 593 000 р. Средняя площадь продаваемой квартиры в этом сегменте составляет 69 кв.м. В Петербурге в июне также зафиксирован рост цен на элитные квадраты: он составил 1,8%, превысив 447 000 р/кв.м. В северной столице средняя площадь продаваемых элитных квартир составляет 53 кв.м.

В Нижнем Новгороде и Казани элитный сегмент подорожал в июне существеннее всего - на 5,4% до 303 000 и 337 000 р/кв.м соответственно. Средний метраж элитной квартиры в Нижнем Новгороде составляет около 50 кв.м., в Казани - около 64 кв.м.

“При высокой стоимости средний метраж квартир элит-класса обычно не так велик, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость, - Это обусловлено тем, что элитный сегмент новостроек традиционно считается хорошим вариантом для инвестиций, дающим стабильный и высокий рост цен на недвижимость от котлована до сдачи в эксплуатацию. Так, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке элитной недвижимости на 50% выше, чем в новостройках”.

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